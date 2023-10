Sigali rompió el silencio en Racing sobre los insultos de los hinchas y las internas: "Molestan"

Leonardo Sigali, capitán de la Racing, se refirió al mal momento que está viviendo el equipo y la reprobación que recibió de los hinchas.

Racing vive horas convulsionadas por el mal momento futbolístico y, en medio de rumores de peleas en el plantel, Leonardo Sigali sompió el silencio tras haberse resguardado. El defensor habló sobre la supuesta ruptura entre los jugadores y los insultos que recibió de los hinchas.

Las eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Argentina fueron determinantes en la salida de Fernando Gago. Pero además de haberse quedado sin entrenador, en la "Academia" circularon fuertes rumores de peleas y contrapuntos entre varios referentes del club. Pese a ser uno de los más criticados, Sigali puso la cara ante la mala situación y habló de todo.

Las revelaciones de Sigali sobre la crisis en Racing

Sigali, que no hablaba públicamente desde hacía algunos meses, enfrentó los micrófonos y se sinceró sobre el clima que se vive en Avellaneda: "Son momentos difíciles, pero estamos para ponerle el pecho. No nos gusta perder, se entiende el malestar y enojo de la gente. Estas dos derrotas (Independiente y Platense) duelen mucho. No salí antes a hablar porque entendía que no era el momento, puede ser un error mío. Por diferentes situaciones, uno se toma su tiempo y creí que hoy era el momento de salir a hablar y aclarar cualquier pregunta”.

Uno de los rumores que se generaron tras la caída contra el "Calamar" fue que Agustín Almendra tuvo una discusión con algunos compañeros y, sobre eso, el central manifestó: "Agustín ni siquiera estaba en el vestuario el día que hicieron ese comentario, estaba en el doping. Cuando salió del vestuario, se enteró que no teníamos más entrenador".

Pero el capitán fue más allá, y también se refirió al supuesto malestar de otro compañero por no contar con minutos en el equipo: "De Emiliano (Vecchio) obviamente debo imaginar las ganas y desesperación que debe tener por jugar, pero que digan que yo o mis compañeros sacamos o ponemos a alguien del equipo... Los que no me conocen, se agarrarán de eso. Los que me conocen, saben cómo me manejo y jamás haría algo así. Estoy para aportar a este club”.

Y, consultado sobre los murmullos, el exjugador de Nueva Chicago y Godoy Cruz, agregó: "Son situaciones que molestan en lo grupal. En el día a día en el vestuario nos manejamos lo mejor posible. Tanto yo como el resto de mis compañeros estamos más fuertes que nunca. Hay situaciones que a veces sobrepasan. Nosotros, dentro del vestuario, queremos ayudar al compañero que tenemos al lado y salir de esta situación lo antes posible”.

Para finalizar, Leonardo no ocultó su pensamiento ante el abucheo que le dispensaron los simpatizantes de Racing el pasado fin de semana: "El hincha está en una situación donde nos exige y está muy bien. Para eso estamos, para representar al club de la mejor manera. Estamos en un club muy grande. Si me silban, por algo debe ser. Si están fastidiosos o enojados conmigo, he tomado nota. Tengo que trabajar el doble. Si queremos dar ese pasito para adelante, tenemos que trabajar todos juntos. Espero que se hayan sacado la bronca, que se hayan descargado en estos dos partidos que pasaron. Pero a partir de ahora, tenemos que ir todos juntos”.