Racing quiere a un goleador de Argentina: avanzó por un refuerzo para reemplazar a Salas

Racing quiere a un goleador y avanzó en el mercado de pases: el refuerzo que pidió Costas del fútbol argentino.

Racing necesita suplir la inesperada salida de Maxi Salas a River Plate y el principal apuntado en el mercado de pases se encuentra en el fútbol argentino. Es que, en las últimas horas, la "Academia" avanzó por Milton Giménez de Boca Juniors, delantero que es del gusto de Gustavo Costas.

Según información de TyC Sports, un integrante del cuerpo técnico de Costas se comunicó telefónicamente con Giménez para hacerle saber el interés por él y conocer sus pretensiones personales. Aunque hasta el momento Racing no abrió negociaciones formales, su marcha del "Xeneize" no parece sencilla por varias razones.

Aunque el exjugador de Banfield no tiene la titularidad asegurada, en Boca no lo dejarán salir por un valor mucho menor a los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión. Si bien el conjunto de Avellaneda tiene dinero fresco por la venta de Salas, la dirigencia no estaría dispuesta a realizar un gasto superior a lo que le ingresó por el delantero.

Además, otra situación que complicaría el alejamiento de Giménez es que, en la actualidad, Miguel Ángel Russo solo cuenta con dos centrodelanteros naturales, y uno de elllos es Edinson Cavani, que en el pasado reciente arrastró problemas musculares que lo marginaron de la cancha durante varias semanas. Por lo que, en caso de vender a Milton, el club de La Ribera debería salir al emrcado para tarer un refuerzo en el ataque.

Con estas dificultades, Racing debería realizar una oferta superadora por el exfutbolista de Atlanta y Central Córdoba de Santiago del Estero. Otra opción, más que viable, es que comience a buscar otro delantero que se adapte a las características de Costas por un valor menor en la transferencia al que pide el equipo "Azul y Oro".

Los números de Milton Giménez en Boca Juniors

Partidos: 45.

Goles: 12.

Asistencias: 3.

Racing vs. San Martín de San Juan por la Copa Argentina: día, hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Avellaneda jugará con el "Santo" sanjuanino el miércoles 2 de julio del 2025 desde las 18.45 horas, con la transmisión en vivo en la televisión del canal TyC Sports (cable). El choque será en el marco de los 16avos de final del certamen en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, con el arbitraje de Fernando Echenique. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Como siempre en este certamen, el enfrentamiento será a cotejo único y, si empatan, definirán al vencedor por penales. El ganador de esta llave se medirá con Deportivo Riestra en los octavos de final, en un semestre que tendrá a la "Acadé" también en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores.

La posible formación de Racing vs. San Martín de San Juan por la Copa Argentina

Los once de Costas seguramente serán Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas o Adrián "Toto" Fernández.