Racing festeja: Gago recupera jugadores clave para el clásico ante Independiente

Racing festeja porque Fernando Gago recupera a jugadores clave para el clásico de Avellaneda frente a Independiente, por la Copa de la Liga Profesional 2023. Quiénes son y cuándo vuelven.

Gago sonríe porque recupera jugadores clave para el clásico Racing vs. Independiente.

Racing celebra porque Fernando Gago recupera a algunos futbolistas clave para el clásico de Avellaneda frente a Independiente como local. De hecho, el entrenador de 37 años ya podría contar con ellos para el partido previo al cruce con el "Rojo", que será contra Godoy Cruz en Mendoza por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El director técnico de la "Academia" ya puede contar nuevamente con Aníbal Moreno y Nicolás Oroz, dos jugadores que han sido muy uitlizados por el DT durante casi todo su ciclo de dos temporadas al frente del plantel profesional. Los mediocampistas retornan tras sus lesiones: por un lado, el ex Newell´s superó una distensión del semimembranoso del miembro inferior izquierdo sufrida el 30 de agosto pasado ante Boca. Por su parte, el ex Chacarita se repuso de una sobrecarga en el sóleo derecho diez días atrás.

Tanto Moreno como Oroz trabajaron a la par de sus compañeros en el entrenamiento matutino del domingo 24 de septiembre, el último antes de visitar a Godoy Cruz. Por lo tanto, todo indica que viajarán a Mendoza para ser parte de la delegación oficial del Racing de Gago para dicho compromiso.

Moreno, una pieza clave del Racing de Gago que llegaría al clásico.

Johan Carbonero, cada vez más cerca de la vuelta en Racing

Por si fuese poco, "Pintita" podrá contar en breve con el desequilibrante extremo colombiano de 24 años. En marzo pasado, el delantero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda pero ya recibió el alta médica y completa algunos ejercicios a la par del resto de la plantilla albiceleste. De cualquier manera, su regreso a las cancha sería recién después del parate por la doble fecha FIFA de octubre. Por lo tanto, el ex Gimnasia de La Plata podrá saltar a la cancha a mediados de octubre y le apunta al duelo con Sarmiento en Junín por la novena jornada del certamen.

Las dudas en Racing vs. Independiente para el clásico

Pore otro lado, las incógnitas desde el punto de vista físico pasan por las rehabilitaciones de Leonardo Sigali, Emiliano Vecchio y Leonel Miranda. El central realizó tareas aeróbicas por la molestia que lo obligó a salir contra Newell´s, mientras que el ex Rosario Central todavía no tiene el peso adecuado tras los once meses de inactividad. Por último, a "Lolo" se le generó líquido nuevamente en ambas rodillas y su futuro en el club es incierto.

Cuándo juegan Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque en el Cilindro será el sábado 30 de septiembre de 2023 a las 19 horas por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, sin el árbitro confirmado oficialmente todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.