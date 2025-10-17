Racing vs Aldosivi por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing recibirá a Aldosivi este viernes en el Cilindro de Avellaneda, en un partido clave por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Academia llega al encuentro con la cabeza puesta en la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo y pondrá un equipo alternativo, pero con la presencia de Luciano Vietto y Matías Zaracho para que tomen ritmo competitivo. Por su parte, el Tiburón marplatense viene de conseguir dos victorias consecutivas que renovaron sus esperanzas de mantener la categoría y buscará dar el golpe en Avellaneda.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Aldosivi, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Aldosivi?

El partido entre Racing y Aldosivi por la fecha 13 del Torneo Clausura se jugará este viernes 17 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Cilindro de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Diego Ceballos.

La Academia llega a este compromiso tras conseguir una importante victoria por 3-1 ante Banfield, resultado que le permitió recuperarse de la derrota sufrida ante River Plate. Sin embargo, el foco del equipo de Gustavo Costas está puesto en el crucial duelo del próximo miércoles ante Flamengo en el Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, lo que condiciona la planificación para este encuentro doméstico.

El conjunto de Avellaneda necesita sumar de a tres para no complicar su clasificación a los playoffs del Clausura y busca meterse por primera vez entre los primeros ocho del certamen. Además, una victoria le permitiría seguir escalando posiciones en la tabla anual pensando en la clasificación a las copas internacionales del próximo año, objetivo que todavía mantiene vigente a pesar de lo ajustado del calendario.

Para este encuentro, Costas decidió guardar a todos sus titulares pensando en el duelo copero, aunque incluirá a Luciano Vietto y Matías Zaracho en el once inicial con el doble objetivo de darle jerarquía al equipo alternativo y que ambos jugadores tomen ritmo de cara a la serie ante el Mengao. Racing no podrá contar con Gabriel Rojas, quien salió lesionado ante Banfield, ni con Franco Pardo y Elías Torres, mientras que Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa se recuperan pensando en el partido de Libertadores.

Por su parte, Aldosivi llega en su mejor momento de la temporada tras conseguir dos victorias consecutivas por 2-0, primero ante Unión en Santa Fe y luego frente a Huracán en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Estos resultados renovaron las esperanzas del Tiburón en su lucha por mantener la categoría, aunque todavía ocupa el anteúltimo puesto tanto en los promedios como en la tabla anual, solo por encima de San Martín de San Juan.

El equipo dirigido por Guillermo Farré mostró una notable mejoría defensiva en sus últimos compromisos, manteniendo su valla invicta en ambos encuentros y sumando cuatro goles a favor. Esta solidez en el fondo será fundamental para intentar sacar un resultado positivo en Avellaneda ante un Racing que, aunque presente un equipo alternativo, cuenta con jugadores de calidad que pueden marcar diferencias.

El historial reciente entre ambos equipos favorece levemente a la Academia, aunque Aldosivi logró imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en Mar del Plata. En su última visita al Cilindro por Liga, el Tiburón cayó 2-1 la temporada pasada, y buscará romper esa racha negativa aprovechando el buen momento futbolístico que atraviesa y las rotaciones que realizará el equipo local.

Formaciones probables de Racing y Aldosivi

Gustavo Costas realizará una rotación masiva en el equipo pensando en la semifinal de Copa Libertadores. Sin embargo, la gran novedad será la inclusión de Luciano Vietto y Matías Zaracho como titulares, dos jugadores que la dirigencia imaginaba como piezas clave en el año pero que no pudieron tener continuidad por lesiones. Su presencia le dará otro peso específico al equipo alternativo y les permitirá sumar minutos oficiales de cara al duelo ante Flamengo.

La idea del cuerpo técnico es que ambos jugadores tomen ritmo competitivo y puedan ser opciones válidas desde el banco de suplentes en Brasil. Tanto Vietto como Zaracho cuentan con gran experiencia internacional y podrían ser importantes ingresando en el complemento ante los brasileños. Por precaución, ninguno de los dos completará los 90 minutos para evitar cualquier riesgo físico.

Por el lado de Aldosivi, Guillermo Farré mantendrá la base del equipo que viene de conseguir dos victorias consecutivas. La única modificación sería el ingreso de Federico Gino en el mediocampo en lugar de Martín García, quien tuvo un buen desempeño ante Huracán. El entrenador confía en mantener la solidez defensiva que mostró el equipo en los últimos encuentros.

Existe incertidumbre sobre la presencia de Facundo de la Vega, quien se retiró del partido ante Huracán con una contractura. Sin embargo, desde el cuerpo médico del Tiburón son optimistas y esperan que el delantero pueda estar presente desde el arranque como referencia de ataque, siendo una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo marplatense.

Probable formación de Racing: Francisco Gómez; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso, Santiago Quirós; Matías Zaracho, Martín Barrios, Richard Sánchez; Ramiro Degregorio, Luciano Vietto, Adrián Fernández.

Probable formación de Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Tiago Serrago, Roberto Bochi, Federico Gino, Natanael Guzmán; Facundo de la Vega, Justo Giani.

Racing vs Aldosivi: Ficha técnica