Racing Club vs Banfield por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Banfield vs Racing Club por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones, cómo ver el partido en vivo y toda la previa.

Racing visitará este sábado a Banfield en el estadio Florencio Sola, en un partido crucial para la Academia que atraviesa un momento irregular en el torneo local con tres partidos sin ganar. El equipo de Gustavo Costas, que se prepara para enfrentar a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, necesita volver a la senda del triunfo para no alejarse de la pelea por los playoffs y las copas internacionales.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Banfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Banfield?

El partido entre Racing Club y Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional se jugará este sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 18 (hora argentina) en el estadio Florencio Sola de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nazareno Arasa, con José Carreras a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso atravesando un momento irregular en el torneo local y acumula tres partidos sin ganar. A pesar de estar en semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Flamengo, Racing aparece duodécimo con 12 puntos y necesita sumar para no alejarse de la pelea por los playoffs y las copas internacionales. La racha negativa en el Clausura contrasta con el buen rendimiento en la competición continental, donde la Academia sigue con vida.

El regreso de Gabriel Arias al arco será uno de los puntos destacados del partido. El arquero, capitán y jugador más ganador del plantel con seis títulos, volverá a la titularidad tras la convocatoria de Facundo Cambeses a la Selección Argentina como cuarto arquero. Arias, quien había perdido la titularidad por bajo rendimiento tras la caída 3-2 ante Unión el 31 de agosto, deberá asumir una responsabilidad extra: estirar la racha que construyó Cambeses con la valla propia en cero por el Torneo Clausura. El ex Taladro llegó a cuatro encuentros consecutivos sin recibir goles en el torneo local, desde el triunfo por 2-0 sobre San Lorenzo el 12 de septiembre.

Con respecto a la formación, Costas esta vez no elegiría un equipo casi alternativo como ante Independiente Rivadavia, sino que incluiría a varios titulares tras descansar en el partido anterior después de una seguidilla de encuentros exigentes, con la prioridad puesta en la semifinal contra Flamengo por la Libertadores. Según los últimos ensayos, ingresarían Nazareno Colombo, Gabriel Rojas, Agustín Almendra, Santiago Solari y Tomás Conechny. Las bajas confirmadas serán Juan Nardoni, quien se perderá el cuarto partido por un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Franco Pardo, que sufrió una lesión grado tres en el aductor proximal derecho.

Por su parte, Banfield llega al compromiso con la necesidad de volver al triunfo tras tres fechas sin victorias. Con 14 puntos, el Taladro se ubica undécimo en la Zona A, aunque a tan solo tres unidades de los líderes Boca, Unión, Barracas Central y Estudiantes. En su última presentación, empató con Unión de Santa Fe y buscará hacerse fuerte en casa ante un rival exigente que, a pesar de su irregularidad en el torneo local, cuenta con jerarquía y experiencia.

El equipo dirigido por Pedro Troglio realizará modificaciones en el mediocampo con respecto al once que cayó ante Huracán, donde volvería a la titularidad Lautaro Ríos en lugar de Santiago Esquivel. La otra duda está en el lateral derecho, donde el entrenador aún no define si mantendrá la titularidad a Santiago López o lo reemplazará con Juan Luis Alfaro. El Taladro buscará aprovechar la localía ante una Academia que no atraviesa su mejor momento en el campeonato doméstico.

El encuentro se destaca además por contar con la presencia de hinchas visitantes, un hecho que no siempre se da en el actual campeonato argentino. Racing necesita sumar puntos en el Clausura para acercarse a la zona de playoffs y porque en la tabla anual hoy está afuera de zona de copas internacionales, una situación que preocupa a un club con las ambiciones de la Academia.

Formaciones probables de Banfield y Racing Club

El técnico de Banfield, Pedro Troglio, realizará al menos un cambio con respecto al equipo que igualó ante Unión de Santa Fe. En el mediocampo regresará a la titularidad Lautaro Ríos en lugar de Santiago Esquivel, buscando mayor solidez en el centro del campo. La principal duda del entrenador está en el lateral derecho, donde aún evalúa si mantiene a Santiago López o le da la oportunidad a Juan Luis Alfaro para marcar a los veloces extremos de Racing.

El resto del equipo se mantendría sin grandes variantes, con Facundo Sanguinetti en el arco, una línea defensiva de cuatro con Sergio Vittor y Nicolás Meriano como dupla central, y un ataque conformado por Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. El Taladro apostará a su fortaleza como local para intentar frenar a un Racing necesitado de puntos pero con jugadores de jerarquía.

Por el lado de Racing Club, Gustavo Costas incluiría a varios titulares que descansaron ante Independiente Rivadavia. El regreso más importante será el de Gabriel Arias al arco, reemplazando a Facundo Cambeses quien fue convocado a la Selección Argentina. En defensa ingresarían Nazareno Colombo y Gabriel Rojas, mientras que en el mediocampo volverían Agustín Almendra y Santiago Solari. Adelante, Tomás Conechny completaría el tridente ofensivo junto a Luciano Vietto, aunque Adrián Martínez también es opción si su condición física lo permite.

Adrián Martínez, Santiago Sosa y Facundo Mura no participaron de la última práctica de fútbol y se estima que no estarán entre los once por precaución ante el Taladro. Por lo tanto, en lugar de Maravilla podría reaparecer Luciano Vietto, por Sosa seguirá Alan Forneris y por Mura, Gastón Martirena. Las bajas confirmadas son Juan Nardoni y Franco Pardo por lesiones musculares que los tendrán alejados de las canchas por algunas semanas más.

Probable formación de Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López (o Juan Luis Alfaro), Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.

Probable formación de Racing Club: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Luciano Vietto (o Adrián Martínez), Tomás Conechny.

Banfield vs Racing Club: Ficha técnica