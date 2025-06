Las insólitas revelaciones de Adrián Martínez que sorprenden en Racing: "Es Jesucristo"

Gastón Martirena, compañero de 'Maravilla' en la 'Academia', reveló anécdotas increíbles sobre el delantero de 32 años: "Es Jesucristo".

Adrián Martínez deslumbró a propios y extraños desde su llegada a Racing Club en enero de 2024. Con 44 goles en 70 partidos, el delantero nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, se convirtió en el máximo goleador y la gran figura del equipo que dirige técnicamente Gustavo Costas. Además de su capacidad física y su increíble olfato goleador, 'Maravilla' destaca por su fe: cada vez que anota un tanto le agradece a Dios, e incluso festejó en varias ocasiones con remeras que llevaban frases como "Siempre es posible con Jesús". Acerca de su costado religioso habló su compañero Gastón Martirena, quien sorprendió con algunas revelaciones sobre el delantero en la intimidad del vestuario.

El lateral uruguayo, quien tiene un cercano vínculo con Martínez, pasó por el programa Polideportivo del país charrúa y lo llenó de elogios. "Es Jesucristo", declaró, "es una locura ese tipo. Nos ha dicho cosas que no se pueden creer". El ex Liverpool también reveló que el atacante de 32 años les anticipa qué cosas van a suceder en los partidos y en qué minutos convertirá goles: "Te dice en el vestuario 'va hacer un gol a los 35 minutos' y va y lo hace. No sé qué visiones tiene él, es muy creyente. Antes de Aldosivi (fue victoria de la 'Academia' 2 a 0 por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025) dijo 'antes de los 15 o 16 voy a hacer un gol de penal'. Hizo el gol de penal y nos dijo a nosotros en el banco 'miren el reloj'. Cosas así se dieron tres o cuatro veces más…", contó.

La insólita recuperación de Maravilla Martínez para el último clásico ante Independiente: "Le creí a Dios"

En la última edición del Clásico de Avellaneda, Independiente y Racing igualaron 1 a 1 en el Estadio Libertadores de América con goles del uruguayo Martirena y el colombiano Álvaro Angulo. Dos semanas antes del duelo, Martínez sufrió "un extenso edema óseo en el platillo tibial interno" en la derrota ante San Lorenzo, según informó el parte médico del club, lesión que le demandaría al menos un mes de recuperación. A pesar de este complicado panorama, el ex Instituto de Córdoba y Cerro Porteño jugó el partido y estuvo los 90 minutos en cancha. Consultado por su dolencia una vez finalizado el encuentro, 'Maravilla' fue contundente: "Le creí a Dios y ya está".

"Cuando leí lo que dijeron me causó gracia: Dios no va a bajar a hablar conmigo. Tengo mucha fe y el Dios que yo predico también hace milagros. Les dije a los médicos que me había sanado a pesar de la fisura, no porque me había hablado, sino porque lo creí", declaró el delantero. Y luego aclaró que se trató de una convicción personal para poder estar presente en el clásico ante el 'Rojo': "La rodilla se sanó y, aunque el estudio dice que estoy fisurado, siento que estoy sano".

Los números de Adrián 'Maravilla' Martínez con la camiseta de Racing

70 partidos disputados.

44 goles.

12 asistencias.

Dos títulos (Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025).

Sonríe Costas: Racing cerró su primer refuerzo en este mercado de pases

Racing le dio una gran noticia a Gustavo Costas en el arranque del mercado de pases: el club cerró oficialmente su primer refuerzo este domingo de cara al segundo semestre del 2025. El jugador que vestirá la camiseta del cuadro de Avellaneda es el colombiano Duván Vergara, proveniente del América de Cali, en donde era una de las figuras del equipo. Según informó el periodista Germán García Grova, ambas instituciones llegaron a un acuerdo total y el costo de fichaje será un total de 3 millones de dólares.

La 'Academia', sin embargo, no deberá abonar el 100% de ese valor gracias a una negociación por el pase del volante Juan Fernando Quintero; el conjunto caleño le debía dos millones de la moneda estadounidense por la compra del ex River Plate (que se fue en el verano pasado tras participar de la obtención de la Copa Sudamericana 2024), por lo que la dirigencia presidida por Diego Milito condonará esa deuda y pagará solamente por el resto de la ficha por Vergara.