Golpe para Costas y Racing en el mercado de pases: el refuerzo que pidió no llegará

Racing no pudo incorporar al refuerzo por el que tanto insistió Gusta Costas sobre el cierre del mercado de pases.

En Racing había una ilusión importante en torno a las últimas horas del mercado de pases, sin embargo las noticias no son las esperadas. Es que, luego de negociar a contrarreloj, la dirigencia no pudo cerrar el arribo de Bruno Barticcioto de Talleres de Córdoba y el entrenador, Gustavo Costas, no tendrá el refuerzo que tanto había insistido.

Fue una de las novelas de la semana del fútbol argentino, ya que el pase se cayó y resurgió varias veces. Incluso, durante el viernes, en las horas finales al cierre del mercado, Barticciotto hizo fuerza para que la transferencia se hiciera efectiva, pero la "Academia" no pudo alcanzar un acuerdo en los términos con el conjunto cordobés y no hubo vuelta atrás.

Costas lo había pedido para completar el plantel y volver a dirigir al delantero que tuvo en su paso por Palestino de Chile. Aunque no es prioridad para el entrenador de Talleres, Alexander Medina, la directiva cordobesa nunca estuvo convencida en dejar marchar al atacante de 23 años, que la pasada temporada no pudo asentarse por lesiones.

Bruno Barticciotto seguirá jugando en Talleres de Córdoba.

Ahora, el entrenador del equipo de Avellaneda deberá arregláserlas en el ataque con Adrián "Maravilla" Martínez, Luciano Vietto, Maximiliano Salas y Adrián "Rocky" Balboa, sin demasiadas opciones por los costados, como estaba buscando en el mercado de pases.

Los números de Bruno Barticciotto en Talleres de Córdoba

Partidos: 38.

Goles: 7.

Asistencias: 2.

Racing vs Belgrano: cuándo juegan, por qué torneo, formaciones y cómo ver en vivo

Racing buscará mantener su buen momento cuando reciba a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2025. La Academia llega entonada tras su convincente victoria ante Barracas Central en el debut y ahora intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo, esta vez ante su gente. Los dirigidos por Gustavo Costas mostraron un gran nivel ofensivo en su primera presentación y esperan mantener esa línea.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Belgrano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Belgrano?

Racing y Belgrano se enfrentarán este jueves 30 de enero desde las 19.15 en el Estadio Presidente Perón por la segunda jornada de la Zona A del Torneo Apertura 2025. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

La Academia viene mostrando un nivel muy alentador desde la pretemporada, donde consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Colo Colo en la Noche Alba. Ese buen momento se confirmó en el debut del torneo, cuando el equipo dio vuelta un resultado adverso para imponerse por 3-1 ante Barracas Central con goles de Luciano Vietto, "Maravilla" Martínez y el refuerzo Adrián "Rocky" Balboa.

Para este encuentro, el equipo de Costas presentará una modificación en su formación titular: Gabriel Rojas regresará al lateral izquierdo tras recuperarse de un traumatismo en la rodilla, mientras que Agustín García Basso será preservado por un golpe en el gemelo derecho. Su lugar será ocupado por el juvenil Santiago Quirós, quien ya ha respondido con solvencia cuando le tocó reemplazar al experimentado defensor.

Tras el convincente triunfo en el debut, Racing buscará mantener su lugar en lo más alto del Grupo A y conseguir su segunda victoria como local del año, recordando que su última alegría en el Cilindro fue el 1-0 ante River en el torneo pasado.

El poder ofensivo de la Academia se mantiene intacto y sus refuerzos han mostrado un gran nivel en sus primeras presentaciones. Ignacio Rodríguez cumplió cuando le tocó reemplazar a Rojas, mientras que tanto Matías Zaracho como Adrián Balboa tuvieron un ingreso destacado en el segundo tiempo ante Barracas, incluyendo una gran asistencia del ex Atlético Mineiro para el gol del delantero uruguayo.

Por el lado del Pirata, el equipo de Walter Erviti llega con sensaciones encontradas tras el empate 1-1 ante Huracán en el Gigante de Alberdi. Si bien comenzaron ganando con gol de Franco Jara, rápidamente Walter Mazzantti igualó las acciones y el marcador no se movió más. Para esta visita, el entrenador no podrá contar con Facundo Quignon, quien no se recuperó de una molestia física.

Erviti plantea un equipo dinámico que alterna entre el 4-3-3 y el 4-3-1-2, con Lucas Zelarayán como eje del juego tras su regreso al club. En ataque, la dupla conformada por el goleador Franco Jara y la velocidad del peruano Bryan Reyna promete ser una amenaza constante para cualquier defensa.

Formaciones probables de Racing y Belgrano

Racing Club : Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Belgrano: Juan Espínola; Gabriel Compagnucci, Aníbal Leguizamón, Fausto Grillo o Nicolás Meriano, Juan Velázquez; Ulises Sánchez, Tiago Cravero, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán, Franco Jara y Bryan Reyna. DT: Walter Erviti.

Racing vs Belgrano: Ficha técnica