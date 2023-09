En Racing, un Blanco furioso disparó contra sus críticos: "Un invento"

El presidente de Racing, Víctor Blanco, reaccionó contra sus críticos y aseguró que "buscan hacerle un daño al club". Los dardos del mandamás de la "Academia" y el respaldo a Fernando Gago.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, se hartó de sus críticos y se despachó contra ellos durante una entrevista. El mandamás del club de Avellaneda suele ser muy cuestionado por los hinchas en las redes sociales, aunque por ahora ese rechazo no se trasladó al Cilindro cuando el equipo dirigido por Fernando Gago juega como local.

El dirigente de 77 años, que lidera a la institución desde hace una década, explotó ante los cuestionamientos luego de que la "Academia" fuera eliminada de la Libertadores y de la Copa Argentina con apenas diez días de diferencia. La derrota por penales contra Boca y el papelón frente a Huracán en Córdoba desataron la crisis deportiva del conjunto de "Pintita".

Blanco, presidente de Racing, reaccionó contra sus críticos: "10 o 20 que gritan"

Durante la nota con el medio de comunicación partidario Planeta Racing Radio, el mandamás del club se refirió a los comicios que se avecinan en diciembre de 2024. Si bien comunicó que "el oficialismo se va a presentar en las elecciones" porque "se hizo una gestión muy buena y Racing debe seguir en esta línea", no aclaró si él se presentará como candidato a algún cargo. Con relación a los cuestionamientos de muchos simpatizantes a la Comisión Directiva, el español se enojó y pidió: "No nos podemos dejar llevar por 10 o 20 que gritan, buscan desestabilizar y disfrutan cuando Racing pierde...".

"No hemos tenido toda la suerte que queríamos tener, sobre todo con las lesiones como el caso de Roger (Martínez)", se defendió el empresario gastronómico y hotelero. Al mismo tiempo, opinó que "se pueden hacer críticas desde lo deportivo, pero hay un club ordenado hace diez años. No fue nada fácil".

Blanco respaldó a Gago como DT de Racing: "Nuestra idea es renovarle"

Al margen de las recientes eliminaciones, el titular de la institución de Avellaneda pidió focalizarse en la Copa de la Liga Profesional 2023 y señaló que no cree "que el partido del sábado ante San Lorenzo haga que Gago se quiera ir de Racing". Acerca del director técnico, que ocupa dicho cargo desde hace un año, el dirigente profundizó: "No me lo imagino tomando una decisión de un día para el otro. Su puesto no está en duda".

Por último, Blanco no dejó dudas sobre los rumores de los supuestos sondeos a Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro por si "Pintita" decide renunciar. Incluso, remarcó que "la danza de nombres de posibles técnicos para Racing es un invento. Nada de eso es verdad, como los rumores de que Gago se peleó con Ezequiel Videla (el DT de la Reserva)... Esas mentiras le hacen daño al club". "Nuestra idea es renovarle a Gago. Tiene contrato con Racing hasta diciembre", amplió Víctor. Y completó: "No estuve la semana pasada en Buenos Aires, pero vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que Fernando pueda seguir por uno o dos años más".

Los títulos de Racing durante la gestión de Blanco (2013-2023)