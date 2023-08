El tenso cruce entre Gago y un periodista tras Boca vs. Racing

Fernando Gago, el entrenador de Racing, se la pudrió en vivo a un periodista que le dijo que su planteo contra Boca en la Bombonera fue "especular". El video de la respuesta del DT.

Fernando Gago es el entrenador Racing, cargo que asumió en octubre de 2021 después de nueve meses de experiencia en Aldosivi de Mar del Plata, donde debutó como director técnico. A su vez, el exmediocampista de la Selección Argentina fue un referente de Boca, club al que tuvo que enfrentar ayer por la Copa Libertadores. Luego de un empate sin goles, el DT de se fastidió con un periodista en la conferencia de prensa cuando el cronista le dijo que su planteo en la Bombonera fue para "especular". El técnico de no coincidió con el comunicador y le respondió de manera contundente, por lo que se dio un tenso momento entre ambos en la sala del estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires.

El director técnico de 37 años desmintió que su equipo fuera a sostener el empate como visitante y explicó por qué la "Academia" tuvo una mala noche, aunque con un resultado positivo de cara a la revancha en el Cilindro de Avellaneda. La ida fue 0-0 y ahora el semifinalista de la Copa Libertadores 2023 se definirá el miércoles 30 de agosto desde las 21.30 horas.

El tenso momento entre Gago y un periodista tras Boca vs. Racing: "Vinimos a dominar"

Cuando ya estaba por terminar la conferencia de prensa, uno de los cronistas le preguntó y opinó al mismo tiempo: "Vos dijiste que... O sea, viniste a especular". "No", fue la tajante reacción del protagonista. Sin embargo, el comunicador insistió y argumentó: "Si contabilizamos las llegadas de Racing, no llegó nunca con posibilidades de gol...".

De cualquier manera, "Pintita" se puso firme y contestó que "perfecto, no. Una cosa es que el partido no salga como uno cree, pero especular no". Visiblemente molesto, cerró el tenso momento en la sala de prensa de la Bombonera: "Yo vine a dominar el partido y a intentar ganar. ¿Hay un rival? Sí. ¿Tuvimos menos situaciones que el rival? Sí. No hay problema, pero a especular no vinimos...". De cara al choque de vuelta, el que gane en Avellaneda será semifinalista y si empatan definirán directamente por penales.

Gago se la pudrió a un periodista de Boca en vivo.

Cuándo juegan la revancha Racing vs. Boca en la Copa Libertadores

El choque de vuelta por los cuartos de final será el miércoles 30 de agosto de 2023 a las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, con el árbitro a definir por la Conmebol todavía. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Fox Sports (cable) y Telefe (abierto). En tanto, el streaming online correrá por la cuenta de Star+ (abono) y de Pluto TV (gratuita). Además, habrá otras opciones disponibles como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.