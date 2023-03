El picante mensaje de Arias para sus compañeros en Racing: "Si querés salir campeón"

El arquero de Racing hizo hincapié en la necesidad de victorias que tiene el conjunto de Avellaneda. Otro muy enojado fue Fernando Gago.

Después de la derrota ante Godoy Cruz en Mendoza por parte de Racing, uno de los principales referentes del conjunto visitante fue muy fuerte con él y con el resto de sus compañeros. La declaración de Gabriel Arias pasó luego de que terminara el encuentro y no es normal que un futbolista declare eso.

Con respecto a la autocrítica, Gabriel Arias -el arquero de Racing- hizo hincapié en la necesidad de ganar y de tener mayor actitud para el resto de los partidos. En la charla post partido, el guardavalla del conjunto de Avellaneda aseguró que el balance es "malo como en toda derrota". Sin embargo, después prosiguió usó palabras mucho más duras para él y sus jugadores. "En ningún momento entendimos el partido. Nos costó el juego, en una cancha difícil. Si querés salir campeón, si querés aspirar a cosas grandes, tenés que aprender a jugar estos partidos. Nos costó, en un campo malo".

En este sentido, el propio Arias marcó uno a uno los partidos que no logró levantar. "Nos pasó en la Copa Argentina y lo dimos vuelta. Hoy nos costó, es la realidad. No pudimos recuperar la segunda pelota, perdimos duelos y no estuvimos finos", dijo el arquero.

La palabra de Fernando Gago

El entrenador de Racing, Fernando Gago, se mostró "disconforme" por la derrota por 2-0 ante Godoy Cruz, en el encuentra que se jugó esta tarde por la sexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol. "Me voy disconforme por la derrota y por la forma en que jugamos", declaró Gago en conferencia de prensa luego de la caída en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

"Hay que ser claros: otra vez no entramos en partido y al minuto ya estábamos con el marcador abajo. No hubo ritmo y no pudimos generar el fútbol que solemos hacer", continuó en modo autocrítico sobre el rendimiento de su equipo. "Veníamos con regularidad en el juego y en el resultado. Esto es un golpe duro, que no esperábamos. Queda seguir trabajando para volver a la mejor forma", agregó.