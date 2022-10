El calvario que vive Francella tras la derrota de Racing: "Terminé mal"

El drama de Guillermo Francella por el frustrado título de su querido Racing en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El actor compartió el mal momento personal que vive luego de que Boca le arrebatara el título a "La Academia".

Guillermo Francella fue uno de los tantos famosos que sufrió por el frustrado campeonato de Racing en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El actor de 67 años habló por primera vez de cómo lo impactó personalmente la dramática definición del torneo, que finalmente quedó en manos de Boca porque "La Academia" falló un penal contra River en el último minuto.

"Guille" fue entrevistado en el programa de José María Listorti en Re Tarde (POP Radio, FM 101.5) y se sinceró con relación a la frustración que sintió porque al equipo de sus amores se le escurrió el trofeo sobre la hora. El disparo desde los doce pasos que Franco Armani le atajó a Jonathan Galván significó una estrella más para "El Xeneize".

El sufrimiento de Francella por el frustrado campeonato de Racing: "Soy un meme caminando"

En el diálogo con Re Tarde, el artista reconoció con relación al duelo con River que "lo del domingo fue la catástrofe deportiva más grande". A la vez, profundizó: "Terminé mal, desconozco qué pasó. Lo único que sí sé es que me hizo mucho daño, me mató anímicamente". "Ayer no tenía ganas de ir al estreno", añadió con respecto a El Encargado, la nueva serie que protagoniza por Star +, la plataforma de streaming que pertenece a Disney.

Sobre lo ocurrido en la última fecha de la Liga en El Cilindro de Avellaneda, Francella remarcó que "fue la catástrofe para un hincha" y así la definió: "Más grande que eso yo no viví, parece que estuviera guionado". "No la pasé bien más allá de que soy un meme caminando, que todos hablan de eso y que me puede hacer sonreír en otro momento", amplió acerca de lo ocurrido con su amado Racing.

El famoso "hermosa mañana" de Francella por Racing que no se dio.

Más allá del dolor por el trofeo que se escapó por poco, el actor alabó lo que hicieron los rivales del "Xeneize" y de "La Acadé", al margen de las especulaciones previas: "Me parece elogioso de ambos lados. Fueron a buscarlo los dos, Independiente y River". Y destacó que ambos conjuntos "terminaron con amonestados, Armani atajó un penal, hicieron cambios todo el tiempo...".

Por último, uno de los integrantes intentó consolar al autor del famoso video del "hermosa mañana, ¿verdad?" y al fin pudo sacarle una sonrisa al entrevistado con otro comentario futbolero: “Se puede estar peor, Guillermo, yo soy de Gimnasia (de La Plata)”.