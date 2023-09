Caliente, Gago cruzó a un periodista de Racing: "Siempre tus preguntas"

Fernando Gago se enojó con un periodista de Racing en la rueda de prensa y lo cruzó, post derrota y eliminación fente a Huracán por los octavos de final de la Copa Argentina 2023.

Fernando Gago se enojó con un periodista de Racing y lo cruzó en vivo, luego de la derrota por 5-3 frente a Huracán que significó la eliminación de la Copa Argentina 2023. El entrenador de 37 años se mostró muy fastidioso en la rueda de prensa, pocos minutos luego de la caída en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por los octavos de final.

Tras el adiós en la Copa Libertadores ante Boca, ahora la " Academia" quedó en el camino en otro torneo y el clima arde en Avellaneda. Para colmo, el director técnico les contestó de manera antipática a algunos de los cronistas presentes y desató la bronca de muchos hinchas a través de las redes sociales. Si bien se trata del segundo fracaso en diez días, por ahora el DT no corre riesgos en su cargo de cara al clásico frente a San Lorenzo como visitante.

Gago le respondió mal a un periodista de Racing: "Para el lado del hincha"

La tercera pregunta para el DT en la rueda de prensa en Córdoba estuvo vinculada con el hecho de "competir", una palabra que siempre pronuncia el exfutbolista en cada conferencia. "Ahora, con estas eliminaciones, (el equipo) pierde las posibilidades de competir en los diferentes certámenes... Sólo le queda la Copa de la Liga", comenzó el cronista.

Huracán aplastó a Racing y lo eliminó de la Copa Argentina.

"¿Cómo lo tomás vos también en lo personal para tu desafío de continuidad, cuando pasan estas situaciones?", amplió el periodista deportivo. "¿Continuidad de qué?", le preguntó el estratega. "Como técnico de Racing", le aclaró el cronista. "A ver, hay que, hay que... Esa pregunta la estás llevando mucho para el lado del hincha, y siempre tus preguntas son para el lado del hincha. Y está correcto, está perfecto", se quejó el exmediocampista de la Selección Argentina.

"Yo no lo tomo así, yo no lo tomo como el hincha. Hay un trabajo, hay una forma de trabajar, y queremos eso", se descargó Gago. Además, aclaró que entiende al hincha porque "es normal" que se sienta mal, aunque remarcó que "hay una competencia que sigue, esto es un trabajo" y completó: "Hoy quedamos afuera de una competencia, donde jugamos muy mal partido". "¿Vos estás fuerte?", le consultó el reportero. "Yo sí", cerró el ex Boca de manera fulminante.

Los números de Gago como DT de Racing