Racing Club vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Este martes 19 de agosto se miden Peñarol, que ganó 1 a 0 en la ida, y la Academia, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 6 se jugará desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Cilindro.
Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Peñarol se impuso por 1 a 0.
Wilmar Roldán Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
- Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)
Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
- Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)
Horario Racing Club y Peñarol, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas