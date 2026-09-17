Quién es Don Garber, el dirigente de la MLS que cruzó Messi tras ser campeón con el Inter Miami: "Conmigo no"

Lionel Messi tuvo un fuerte encontronazo con Don Garber pocos minutos después de consagrarse en la Campeones Cup con el Inter Miami de Estados Unidos. El astro campeón de todo con la Selección Argentina marcó un gol en la victoria por 2 a 0 ante el Cruz Azul y levantó su trofeo número 39 en su carrera, manteniéndose así como el máximo ganador de la historia.

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Sin embargo, no todo fue color de rosa para el diez ya que se cruzó con el mencionado comisionado de la MLS con el que tiene un antecedente y el video del momento rápidamente se viralizó. Hay un trasfondo y una historia previos para conocer al respecto.

Quién es Don Garber, el comisionado de la MLS al que Messi cruzó tras ser campeón con Inter Miami

El dirigente nacido en Nueva York trabajó durante 16 años en NFL Internacional supervisando el negocio de dicho deporte fuera de su país. En 1999 asumió en el cargo que sigue ocupando hasta hoy en la MLS y dejará en diciembre del 2026 además de ser Director Ejecutivo de Marketing. En el sitio MLSSoccer. com destacan que tanto su visión como liderazgo permitieron a la competencia construir una base sólida para el fútbol profesional en Estados Unidos y Canadá, mientras que con sus decisiones consolidó el negocio principal de la liga garantizando su viabilidad a largo plazo, además de que bajo su mandato se construyeron varios estadios y otros fueron remodelados.

Entre otras cosas, Garber creó diferentes organismos y consiguió que el fútbol en Estados Unidos tenga más visibilidad en el mundo más allá del nivel en el verde césped. A su vez, forma parte de una Junta Directiva de la Federación de Fútbol, de la Fundación de Fútbol de Estados Unidos y de un club juvenil, además de ser miembro del Comité de Clubes de la FIFA y del Fondo contra el Cáncer Infantil del Hospital Columbia de Nueva York. Sin embargo, sancionó a Messi por un insólito motivo y el diez campeón de todo con la Selección Argentina no sólo no se lo perdonó, sino que también se lo hizo saber.

Qué pasó entre Messi y Don Garber antes del cruce

"Conmigo no...", fueron las palabras del astro rosarino que acompañaron a su gesto de enojo con el comisionado de la MLS tras consagrarse campeón otra vez con el Inter Miami. Lionel Messi se negó a disputar el partido de las estrellas (All Star Game) del 2025 después de haber disputado nueve encuentros en 30 días. Ante la necesidad de tomarse un descanso por la exigencia que eso requería -además de los que se venían por delante-, el diez desistió de asistir y la cúpula de la Major League Soccer, con Don Garber allí, lo sancionó con una fecha.

A raíz de esta cuestión que afectó directamente al futbolista, fue el dirigente el que habló al respecto y contó que "hay una política de larga data y no queda otra que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil", esbozó. Más allá de que no se mostró contento con la determinación sobre el cotejo que se llevó a cabo el 23 de julio del 2025, Garber no dio el brazo a torcer y además de ningunear a la figura lo penalizó.

Don Garber, dirigente de la MLS de Estados Unidos

Los números de Messi en Inter Miami