Messi tiene nuevo DT en el Inter Miami: cuándo y contra quién debuta el Kily González

Lionel Messi tiene nuevo DT confirmado en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. Este martes 15 de septiembre anunciaron que Cristian "Kily" González tomará las riendas del equipo para lo que resta de la termporada después de, al menos, tres semanas de espera. Mientras tanto, Guillermo Hoyos se hizo cargo del plantel y lo comandó en los últimos compromisos después de la salida de Javier Mascherano de la institución. Ahora, las "Garzas" comunicaron que el exjugador podrá dirigir y repasaron parte de su historia.

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El Inter Miami de Messi anunció al Kily González como nuevo DT

Desde la institución aclararon que el "Kily" González llegó hoy al sur de Florida y asumirá la dirección técnica tras completar la documentación necesaria. De esta manera, tomará posesión de sus funciones como entrenador del primer equipo con un contrato que se extenderá hasta junio del 2028. En esta misma jornada estará al frente de una práctica pensando en el primer compromiso complicado que tendrá por delante y que no pertenece a la Major League Soccer.

Con respecto a su etapa como entrenador, el exhombre de Rosario Central comenzó su camino justamente en el "Canalla", donde comandó a la Reserva y posteriormente a la Primera. También pasó por Unión de Santa Fe, donde trabajó durante tres temporadas en las que no sólo lo salvó del descenso sino que también potenció a varios futbolistas. La última experiencia la tuvo en Platense, donde tuvo un ciclo corto con sólo 14 partidos de los cuales ganó dos, perdió seis y empató los seis restantes.

Cristian "Kily" González es el nuevo DT del Inter Miami de Lionel Messi

Cuándo y contra quién debuta el Kily González con el Inter Miami de Messi: por qué puede ser campeón

Su primer partido al frente de las "Garzas" puede ser más que especial. Es que el equipo estadounidense, vigente campeón de la MLS 2025, se enfrenta contra el campeón de campeones de la Liga MX de México, Cruz Azul, este miércoles 16 de septiembre. Este cruce correspondiente a la Copa Campeones tendrá lugar a las 21 horas de nuestro país en el Nu Stadium del Inter Miami y será a partido único, por lo que el ganador se consagrará. La transmisión del cotejo estará a cargo de la plataforma Apple TV.

En cuanto a lo que será su presentación oficial al frente del elenco de la Major League Soccer, el exfutbolista no pudo hacerlo por demoras en su visa de trabajo que retrasaron todo. De hecho, la noticia de su designación como nuevo DT se confirmó a finales de agosto pero ni siquiera pudo estar en Estados Unidos para mirar al menos los partidos en vivo. Guillermo Hoyos ocupó su lugar en los compromisos recientes del certamen local en el que marchan segundos en la Conferencia Este, nueve puntos por debajo del Nashville, contra el que vienen de empatar 2 a 2 en condición de local.

Los números del Kily González como DT