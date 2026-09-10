Rodrigo De Paul protagonizó un polémico momento en pleno partido entre Inter Miami y Chicago Fire por la MLS de Estados Unidos. El volante campeón de todo con la Selección Argentina se cruzó fuerte con Robert Lewandowski, la leyenda de Polonia con un gran recorrido en Europa que minutos antes "se amigó" con Lionel Messi. La charla entre los astros fue amistosa, pero el mediocampista no lo perdonó y se dijeron de todo.

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De Paul se cruzó fuerte con Lewandowski en la MLS, con Messi de por medio

El exhombre del Bayern Munich de Alemania fue al choque contra dos futbolistas de las "Garzas" cerca del final del encuentro y el "Motorcito" no dudó en atacarlo. Además de los empujones, el volante le dijo "bobo" y remarcó que él ganó tanto la Copa América en dos ocasiones como el Mundial en Qatar 2022. De hecho, allí también hubo un ida y vuelta del atacante con Lionel Messi, con quien un año antes tuvo un conflicto cuando el rosarino ganó el Balón de Oro. "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo, ¿vos?", disparó el oriundo de Sarandí.

Esta vez las diferencias quedaron de lado poco antes del comienzo del cotejo. De hecho, se encontraron antes de ingresar al verde césped, se dieron la mano y un abrazo, lo cual repitieron en el campo de juego pocos minutos después. Con respecto al partido, también fueron protagonistas porque Lewandowski abrió la cuenta a los 10 del primer tiempo para el Chicago Fire y Lionel Messi asistió a Casemiro para el empate del Inter Miami en el arranque del complemento.

Cómo nació en conflicto entre Messi y Lewandowski en 2021

El astro rosarino ganó su séptimo Balón de Oro en 2021 y en la gala declaró que el delantero polaco merecía ganarlo después de brillar con la camiseta del Bayern Munich en una temporada frenada por meses debido a la pandemia en la que ganó la Champions League con el conjunto alemán. Sin embargo, el atacante que ahora juega en Chicago Fire tomó para mal las declaraciones del diez y le contestó en un medio de su país: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías". Un año más tarde se vieron las caras en el Mundial Qatar 2022 donde la Selección Argentina se impuso por 2 a 0 y el cruce entre ambos no pasó para nada inadvertido.

El abrazo de Lionel Messi con Robert Lewandowski

En 2026 volvieron a ser rivales en la Major League Soccer pero todos los dichos quedaron en el olvido ya que se dieron la mano y un abrazo tanto antes de entrar al campo de juego como también en plena cancha. En este caso fue empate 1 a 1 en el marco de un torneo que los tiene a los dos clubes en zona de playoffs, pero a las "Garzas" mejor posicionados para ser el mejor de la Conferencia Este estando a nueve puntos del Nashville, único líder. Mientras tanto, Messi es el máximo artillero del campeonato -junto a Petar Musa- con 18 tantos y acumula 11 asistencias.