Lionel Messi, Dibu Martínez y Lautaro Martínez nominados al Balón de Oro 2026: contra quiénes compiten

Lionel Messi vuelve a estar en carrera para ganar el Balón de Oro del 2026 y comparte la terna con Lautaro Martínez, entre sus compañeros de la Selección Argentina. También aparece Emiliano "Dibu" Martínez, aunque en su caso es en la categoría arqueros, que irán por el Trofeo Lev Yashin. A su vez, Lionel Scaloni no está entre los técnicos favoritos a ganar el premio, como sí aparecen entrenadores que fueron campeones a lo largo del año en sus respectivos clubes y selección, como es el caso de Luis de la Fuente en España.

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Los nominados al Balón de Oro 2026, con Messi y Lautaro Martínez

Lionel Messi (Inter Miami y Selección Argentina).

(Inter Miami y Selección Argentina). Lautaro Martínez (Inter de Milán y Selección Argentina).

(Inter de Milán y Selección Argentina). Harry Kane (Bayern Munich y Selección de Inglaterra).

Jude Bellingham (Real Madrid y Selección de Inglaterra).

Declan Rice. (Arsenal y Selección de Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid y Selección de Brasil).

Fabián Ruiz (PSG y Selección de España).

Ferrán Torres (PSG y Selección de España).

Vitinha (PSG y Selección de Portugal).

Dayot Upamecano (Bayern Munich y Selección de Francia).

Bruno Fernandes (Manchester United y Selección de Portugal).

Pau Cubarsi (Barcelona y Selección de España).

Marc Cucurella (Real Madrid y Selección de España).

Ousmane Dembélé (PSG y Selección de Francia).

Luis Díaz (Bayern Munich y Selección de Colombia).

Lamine Yamal (Barcelona y Selección de España).

Erling Haaland (Manchester City y Selección de Noruega).

Gabriel Magalhaes (Arsenal y Selección de Brasil).

Achraf Hakimi (PSG y Selección de Marruecos).

Khvicha Kvaratshelia (PSG y Selección de Georgia).

Sadio Mané (Al Nassr y Selección de Senegal).

Marquinhos (PSG y Selección de Brasil).

Kylian Mbappé (Real Madrid y Selección de Francia).

Nuno Mendes (PSG y Selección de Portugal).

Joao Neves (PSG y Selección de Portugal).

Michael Olise (Bayern Munich y Selección de Francia).

William Pacho (PSG y Selección de Ecuador).

Julián Quiñones (Al Qadisiyah y Selección de México)

Rodri (Manchester City - Barcelona y Selección de España).

Los nominados al Balón de Oro 2026

Los arqueros candidatos al Balón de Oro 2026, con Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez (Selección Argentina - Aston Villa - Chelsea).

(Selección Argentina - Aston Villa - Chelsea). Vozinha (Selección de Cabo Verde - Colo Colo de Chile).

Unai Simón (Athletic Bilbao de España y Selección de España).

David Raya (Arsenal de Inglaterra y Selección de España).

Joan García (Barcelona y Selección de España).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund y Selección de Suiza).

Edouard Mendy (Al Ahli y Selección de Senegal).

Matvey Safonov (Paris Saint Germain).

Yassine Bounou (Al Hilal y Selección de Marruecos).

Thibaut Courtois (Real Madrid y Selección de Bélgica).

Los ternados al mejor técnico en la gala del Balón de Oro 2026, sin Lionel Scaloni

Mikel Arteta (Arsenal).

Luis de la Fuente (España).

Unai Emery (Aston Villa).

Vincent Company (Bayern Munich).

Luis Enrique (PSG).

Cuándo es la gala del Balón de Oro y quiénes votan para designar a los ganadores

La edición 70 de la gala que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y estará organizado por France Football se desarrollará el próximo 26 de octubre. En cuanto al jurado que definirá los ganadores en todas las ternas habrá 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que serán de los países que mejor estén posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tendrá que armar su propio top 10 con un puntaje para cada futbolista y el que sume más se quedará con el galardón.