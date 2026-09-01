Cuánto dinero le queda a Independiente por el traspaso del Dibu Martínez al Chelsea

Emiliano “Dibu” Martínez fue protagonista de un importante movimiento del mercado de pases del fútbol inglés. El arquero argentino, campeón del mundo y una de las grandes figuras de la Selección Argentina en los últimos años, dejó atrás su etapa en Aston Villa para afrontar un nuevo desafío en la Premier League. Su llegada al Chelsea representa además un reconocimiento a una carrera que tuvo un comienzo fundamental en el fútbol argentino.

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Para Independiente, la transferencia también significa una noticia positiva, aunque el arquero ya no pertenezca al club desde hace muchos años. El vínculo entre el Rojo y Martínez se remonta a sus años de formación en las divisiones inferiores, una etapa que permitió que la institución de Avellaneda pueda beneficiarse económicamente de los posteriores movimientos del futbolista.

Cuánto dinero le entra a Independiente por la venta de Dibu Martínez

Independiente recibirá 157.500 euros por el traspaso de Dibu Martínez al Chelsea. El dinero corresponde al mecanismo de solidaridad de la FIFA, que contempla una compensación para los clubes que participaron en la formación de un futbolista cuando posteriormente es transferido entre instituciones. El Chelsea pagó 8.750.000 euros por la incorporación del arquero argentino. De ese monto, al club de Avellaneda le corresponde el 1,8%, porcentaje que representa los 157.500 euros que ingresarán a sus arcas. De acuerdo con el cálculo difundido por Doble Amarilla, la suma equivale aproximadamente a 183.400 dólares.

Dibu Martínez con el equipo inglés.

El beneficio para Independiente está directamente relacionado con la formación de Martínez. El arquero realizó su etapa de inferiores en el club y fue transferido al Arsenal en 2010, cuando tenía apenas 17 años. A partir de allí comenzó un extenso recorrido por el fútbol inglés que incluyó pasos por distintos equipos hasta su consolidación en Aston Villa.

El paso del Dibu Martínez por Aston Villa

En el conjunto de Birmingham, Martínez se transformó en una de las principales figuras del fútbol inglés y en una pieza fundamental de la Selección Argentina. Su rendimiento le permitió tener la oportunidad de llegar a la Selección Argentina, donde pudo conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de obtener importantes reconocimientos individuales.

Su salida de Aston Villa también puso fin a una etapa de seis años. Martínez había llegado al club en septiembre de 2020 y disputó 256 partidos oficiales, con 80 encuentros en los que mantuvo su arco en cero. Durante su ciclo también consiguió la Europa League 2025-2026, luego de la victoria por 3-0 frente a Friburgo en la final disputada en Estambul.