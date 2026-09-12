La Selección Argentina espera a Messi en fecha FIFA: qué hará el crack rosarino

La Selección Argentina prepara una nueva fecha FIFA y Lionel Messi es la gran incógnita. Qué hará el capitán tras su anuncio y qué espera la AFA.

La Selección Argentina se prepara para afrontar una nueva etapa después del Mundial 2026 y todas las miradas vuelven a estar puestas en Lionel Messi. Aunque el crack rosarino anunció su retiro del combinado nacional, AFA le hizo llegar una propuesta para despedirse con el público en fecha FIFA y su presencia es una incógnita. Mientras Lionel Scaloni comienza a diagramar el próximo ciclo, la AFA también trabaja para definir su continuidad.

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El retiro oficial de Messi abrió una pregunta inevitable alrededor de la Selección Argentina: ¿cuándo será realmente su último partido? Más allá de su decisión, eso no significa necesariamente que la derrota por 1-0 ante España haya sido su despedida definitiva. La posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta argentina todavía permanece abierta en fecha FIFA.

Qué hará Messi en la próxima fecha FIFA

Según informó TyC Sports, la presencia del capitán en los próximos amistosos aparece, por ahora, como muy poco probable. El cuerpo técnico no dio precisiones sobre una posible convocatoria y tampoco existen indicios concretos de que el delantero vaya a regresar para esos compromisos.

La situación, además, debe analizarse más allá de una simple lista de convocados. Messi tiene la potestad de decidir cuándo considera que llegó el momento adecuado para ponerle punto final a su historia con la Selección Argentina.

Por eso, en el entorno de la "Albiceleste" entienden que no hay que apurar una despedida, ya que el anuncio del retiro es reciente. La idea es que, si finalmente el rosarino quiere disputar un último encuentro, pueda hacerlo en las condiciones que él considere apropiadas. El objetivo sería que ese partido tenga un componente especial y le permita cerrar su ciclo rodeado por los hinchas argentinos.

Lionel Scaloni todavía no presentó la lista

Mientras la situación de Messi genera expectativa, Scaloni todavía no oficializó los convocados para los primeros amistosos posteriores al Mundial 2026. Sin embargo, no se trata de una demora, sino que, como quedan más de 20 días para el comienzo de la próxima ventana FIFA, el entrenador suele comunicar sus listas aproximadamente una semana antes de los partidos.

La ausencia de la habitual prelista alimentó algunas especulaciones, especialmente porque ese documento suele conocerse con anticipación y permite anticipar posibles novedades.

De todos modos, el cuerpo técnico mantiene el hermetismo y, hasta el momento, no difundió detalles sobre los futbolistas que están siendo evaluados para esta nueva etapa. La situación, por lo tanto, se mantiene dentro de los plazos habituales de trabajo de Scaloni.

La AFA quiere definir el futuro de Scaloni

El otro gran interrogante que tiene por delante la Selección Argentina está relacionado con el entrenador. La AFA pretende retomar las conversaciones con Lionel Scaloni para extender su vínculo y darle continuidad al proyecto que comenzó en 2018. El contrato del técnico finaliza a fines de diciembre y la dirigencia deberá convencerlo para que continúe al frente del seleccionado.

El escenario es particular porque Scaloni todavía no confirmó qué hará una vez que termine su contrato. Después de la derrota ante España, el entrenador dejó una frase que alimentó todavía más las dudas sobre su futuro: “Cumpliré el contrato y después veo”.

La AFA, entonces, tendrá que avanzar con cautela. La intención es sostener un ciclo que llevó a la Selección Argentina a una etapa histórica, pero la decisión final dependerá del propio entrenador.

Inglaterra, en el horizonte de una nueva etapa

Dentro de las expectativas que rodean al futuro de la Selección Argentina también aparece Inglaterra, uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional y un posible rival que vuelve a quedar asociado a la agenda del seleccionado.

Pero antes de pensar en nombres y partidos puntuales, el foco está puesto en dos decisiones que pueden marcar los próximos meses: qué hará finalmente Lionel Messi y si Lionel Scaloni continuará como entrenador.

La AFA espera respuestas. Los hinchas, también. Y mientras tanto, la Selección Argentina comienza a transitar una etapa en la que el final de la era Messi ya no parece una posibilidad lejana, sino una realidad cada vez más cercana.