Una figura de España volvió a criticar la Selección Argentina por la final del Mundial: "Saber perder"

Un campeón del mundo con España criticó a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 y pidió dar un mejor ejemplo a los jóvenes. (Foto: Reuters).

La final del Mundial 2026 todavía genera repercusiones. Casi dos meses después del triunfo de España por 1-0 sobre la Selección Argentina, Fabián Ruiz volvió a referirse al escándalo que se desató tras el cierre y cuestionó la imagen que quedó ante millones de personas. El mediocampista español pidió dejar un ejemplo, especialmente a los más jóvenes, y aprender a ganar y también a perder.

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El futbolista de París Saint-Germain habló durante una entrevista que compartió con Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia para The Athletic. Allí puso el foco en la responsabilidad que tienen los protagonistas del fútbol por la enorme exposición que alcanza cada uno de sus gestos. “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver”, sostuvo Ruiz.

Y profundizó con respecto a la imagen que quedó del partido definitorio de New Jersey: “Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”.

El español pidió que el escándalo no tape el título

Fabián Ruiz.

Ruiz también intentó separar el episodio de la celebración de España. Para el mediocampista, lo sucedido después del partido fue un momento desafortunado que no debería convertirse en la imagen principal de la consagración. “Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, desde los más pequeños hasta los mayores”, explicó.

En ese sentido, pidió que con el paso del tiempo el recuerdo de aquella jornada quede asociado al campeonato conseguido por España y no a los incidentes posteriores. “Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables”, afirmó.

La pelea, sin embargo, tuvo consecuencias concretas. La FIFA abrió expedientes disciplinarios y terminó aplicando duras sanciones a distintos protagonistas de la Selección Argentina, además de multas contra la Asociación del Fútbol Argentino.

La fuerte sanción que recibió Leandro Paredes

El castigo más importante recayó sobre Leandro Paredes. El mediocampista argentino fue suspendido por 10 partidos y recibió una multa de USD 90.000 por su participación en los incidentes posteriores a la final. Según la resolución disciplinaria, Paredes tomó del cuello a Eric García y empujó al suelo a Gavi durante los festejos del conjunto español.

(Foto: Reuters).

La sanción puede tener un impacto significativo en el futuro inmediato de la Selección Argentina. El calendario internacional contempla diez partidos de selecciones hasta junio de 2027, por lo que Paredes podría llegar a cumplir la totalidad de la suspensión dentro de ese período.

La gravedad de la pena incluso fue comparada por Reuters con la sanción que había recibido Luis Suárez durante el Mundial de Brasil 2014 tras el episodio protagonizado con Giorgio Chiellini.

Molina, Almada y Ayala, entre los sancionados

Paredes no fue el único argentino castigado por la FIFA. Nahuel Molina recibió una suspensión de siete partidos y una multa de USD 90.000 por golpear a Rodri mientras el futbolista español celebraba la obtención del Mundial.

Por su parte, Thiago Almada fue sancionado con un encuentro y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.

La lista también incluyó a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El exdefensor recibió tres partidos de suspensión y una multa de USD 30.000 por agredir a Dani Olmo después del encuentro.

Del lado de España, el único futbolista sancionado fue Gavi, quien recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.

La AFA también fue castigada por la FIFA

Las consecuencias tampoco quedaron restringidas a los futbolistas. La Asociación del Fútbol Argentino recibió multas por un total de USD 321.000 debido a diferentes infracciones registradas durante el Mundial 2026.

Además, la Selección Argentina tendrá que disputar su próximo partido como local con el estadio habilitado al 50% de su capacidad.

Dentro de las sanciones también se incluyó una partida de USD 100.000 destinada a un programa contra la discriminación por los cánticos de los hinchas argentinos durante el torneo, según informó Reuters.

FIFA también contempló la exhibición de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, mostrada después de la victoria de Argentina ante Inglaterra en semifinales. El organismo consideró aquella manifestación como una conducta de carácter no deportivo.

Luis de la Fuente también había cuestionado lo ocurrido

El exjugador de Napoli no fue la única voz española que se refirió al polémico cierre de la final. El entrenador Luis de la Fuente había respaldado previamente a sus jugadores y sostuvo que fueron los principales perjudicados por el enfrentamiento que se produjo después del partido.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas”, aseguró en el programa 25 horas, de Radio Nacional de España.

El técnico fue todavía más contundente: “Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”.

De la Fuente, sin embargo, evitó opinar sobre la magnitud de las sanciones aplicadas por FIFA. “Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, manifestó.

La particular relación entre De la Fuente y Scaloni

El entrenador español también contó un detalle particular sobre su vínculo con Lionel Scaloni. De la Fuente reveló que recibió las disculpas del técnico argentino después de los incidentes, además de mensajes de algunos integrantes del plantel de la Selección Argentina.

La relación entre ambos viene de mucho antes: el español fue profesor de Scaloni durante su formación en la escuela de entrenadores. Por eso, De la Fuente diferenció lo ocurrido en la final del vínculo personal que mantiene con el campeón del mundo. “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”, afirmó.

Así, mientras las sanciones comienzan a impactar en el calendario internacional, España intenta dejar atrás aquella escena y quedarse con el recuerdo de la consagración. Fabián Ruiz, esta vez, eligió poner el foco en otra cuestión: que una final del Mundial 2026 también sirva como ejemplo para quienes vienen detrás.