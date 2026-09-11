Histórico: Argentina le ganó a México y se metió en octavos del Mundial femenino Sub 20

La Selección Argentina femenina Sub 20 que es comandada por Christian Meloni se impuso por 3-2 en una batalla inolvidable en Polonia y selló su clasificación a la fase final del Mundial 2026. En una jornada épica y cargada de tensión de principio a fin, el seleccionado juvenil derrotó 3-2 a México en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Con este triunfo monumental, el conjunto albiceleste no solo aseguró su lugar entre las 16 mejores selecciones del planeta, sino que volvió a firmar una página dorada en la historia del fútbol femenino nacional al clasificar a octavos de final por segunda vez en su historia.

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Con corazón, resiliencia y un final heroico, la Selección Argentina le ganó a México en el Mundial Sub 20

El encuentro disputado en el Arena Katowice no apto para cardíacos tuvo todos los condimentos de una verdadera final. Argentina dependía de sí misma para avanzar, pero enfrente tenía a un combinado mexicano necesitado de una victoria para no quedar eliminado. El arranque del partido insinuó lo mejor para las conducidas por Christian Meloni. La delantera del Inter de Milán, Annika Paz, abrió el marcador con una definición certera tras una buena jugada colectiva. Sin embargo, la reacción de México no se hizo esperar: el equipo azteca ajustó las marcas y dio vuelta el trámite de la mano de un doblete de Deiry Ramírez, poniendo contra las cuerdas a la Albiceleste.

En la segunda mitad, la Selección sacó a relucir su chapa competitiva y el carácter que moldeó este cuerpo técnico. A los 78 minutos, tras insistir por todas las vías, la defensora Alma Velasco Heim —nacida en España pero de raíces argentinas— capturó un rebote en el área y metió un zapatazo implacable para el 2-2. Cuando el empate ya le daba la clasificación a la Argentina, el equipo no se replegó y fue por la victoria heroica. En el tramo final del partido, la atacante del Real Madrid, Dolores Delgado Rossi, sentenció la historia con un remate letal que firmó el 3-2 definitivo, desatando la locura albiceleste en Polonia.

Un plantel de jerarquía y proyección

Este logro no es casualidad, sino el fruto de un trabajo de recambio generacional encabezado por Meloni. El plantel argentino combina jugadoras con roce internacional y jóvenes promesas surgidas de la Liga Profesional de Fútbol Femenino:

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión).

Defensoras: Alma Velasco Heim (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors).

Mediocampistas: Agustina Maldonado Camandona (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente).

Delanteras: Annika Paz (Inter de Milán, Italia), Dolores Delgado Rossi (Real Madrid, España), Mercedes Diz (River Plate), Julieta Aguilar (Newell's Old Boys), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente) y Giselle White (Santa Rosa United, EEUU).

Las convocadas en la Selección Argentina femenina Sub 20

La ilusión no se detiene

Tras caer en el debut ante las anfitrionas polacas y aplastar 8-0 a Benín en la segunda fecha, la Selección recuperó su mejor versión, demostró contundencia y jerarquía individual para dejar en el camino a un gigante de la Concacaf como México. Ahora, con el boleto a octavos en el bolsillo y la moral en lo más alto, el fútbol femenino argentino celebra un paso histórico y aguarda rival en el cuadro final para seguir haciendo historia en Polonia.