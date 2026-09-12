Cristian "Kily" González todavía no debutó como DT del Inter Miami de Estados Unidos en el que se desempeñan Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El exjugador no pudo estar al frente del equipo y este sábado 12 de septiembre tienen un durísimo compromiso por la MLS de Estados Unidos para subir en la tabla de posiciones. Claro que, mientras tanto otro argentino ocupa el lugar que dejó vacante Javier Mascherano en las "Garzas" para afrontar todas las competencias.

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Por qué el Kily González todavía no debutó como DT del Inter Miami de Lionel Messi

La realidad de la ausencia del exhombre del Inter de Milán en el banco de suplentes tiene que ver con las demoras en su visa de trabajo para ejercer su rol en suelo estadounidense. El presente no es el mejor y desde las 20.30 recibirá al Nashville, líder de la Conferencia Este que le saca nueve puntos de ventaja. De esta manera, si el elenco que cuenta con el astro rosarino como máxima figura consigue un triunfo se acercará un poco más para ir por el objetivo de ser el mejor de la temporada antes de los playoffs.

Mientras tanto, Guillermo Hoyos es el DT que está a cargo hasta la llegada del "Kily" González, que no es el único afectado. El brasileño Riquelme Fillipi y el volante paraguayo Matías Galarza Fonda están en la misma situación, por lo que todavía no han podido sumar minutos en lo que va de la temporada. Con todavía varias fechas por delante en el campeonato, tanto el entrenador como los mencionados futbolistas podrán hacer su debut oficial en el club en las próximas semanas, aunque dependerá de solucionar esta cuestión administrativa.

Guillermo Hoyos está a cargo del Inter Miami hasta la llegada de Cristian "Kily" González

Los números del Kily González como DT

Clubes : Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

: Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Partidos dirigidos : 161.

: 161. Triunfos : 52.

: 52. Empates : 45.

: 45. Derrotas : 64.

: 64. Títulos: no ganó.

El vínculo del Kily González con Messi

La llegada de Kily González no solo generó expectativas deportivas, sino que también revive un vínculo especial con Lionel Messi. Ambos compartieron momentos clave en los inicios de la "Pulga" en la Selección argentina, a pesar de pertenecer a generaciones distintas. El episodio más recordado entre ellos ocurrió el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría.

En aquella ocasión Messi ingresó en el segundo tiempo, pero fue expulsado a los 47 segundos tras un incidente con un defensor rival. Conmovido y llorando en el vestuario, fue González quien se acercó a consolarlo con una frase que Messi jamás olvidó: “Tranquilo, que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón de años en la Selección.”

Cuándo juega Inter Miami vs. Nashville por la MLS de Estados Unidos: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre las "Garzas" y su rival por la Major League Soccer de Estados Unidos tendrá lugar este sábado 12 de septiembre desde las 20.30 horas de nuestro país. El duelo que se desarrollará en el Nu Stadium será transmitido por la plataforma Apple TV.