Lionel Messi alcanzó un principio de acuerdo para comprar un club de España y dar un nuevo paso en su carrera como empresario dentro del fútbol europeo.

Lionel Messi dio un nuevo paso en su proyecto empresarial vinculado al fútbol y quedó a un paso de convertirse en propietario del FC Eldense, equipo de la Segunda División de España. El argentino alcanzó un principio de acuerdo con los actuales dueños de la institución y, si se completan los trámites pendientes, adquirirá el 100% de las acciones del club de Alicante.

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Según informó la agencia EFE, el acuerdo entre Messi y los propietarios del FC Eldense ya está encaminado. La operación todavía debe atravesar las últimas instancias legales y contractuales antes de quedar formalmente cerrada, entre ellas el proceso de due diligence y la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Si todo avanza según lo previsto, el futbolista argentino se convertirá en el máximo accionista del conjunto alicantino y tendrá el control total de la institución. La particularidad del proyecto es que Messi realizaría la inversión en solitario, sin la participación de otros socios, inversores o exjugadores.

El desembarco todavía no está formalizado, pero representa un movimiento de enorme relevancia para una institución que actualmente compite en la segunda categoría del futbol español. Además, sería el primer equipo profesional del que sería dueño, ya que UE Cornellà (España), Leones FC (Argentina) y Deportivo LSM (Uruguay), clubes en los que tiene acciones, compiten en categorías amateurs.

El estadio de Eldense, con capacidad para 5.800 espectadores.

El nuevo proyecto empresarial de Messi en España

La posible compra del FC Eldense significa un nuevo capítulo en la relación de Messi con el fútbol español. El argentino ya había comenzado a desarrollar su faceta como empresario deportivo con la adquisición, durante este año, del UE Cornellà, que compite en la Tercera Federación catalana. Sin embargo, la operación por el Eldense tendría una dimensión diferente debido a la categoría en la que participa el equipo.

El club tiene su sede en Elda, en la provincia de Alicante, y se encuentra relativamente cerca de Cataluña (400 km), región con la que Messi mantiene un fuerte vínculo y donde, según la información del documento, proyecta vivir una vez que termine su carrera como futbolista profesional en el Inter Miami. La inversión también le permitiría continuar construyendo un proyecto ligado al fútbol desde una posición diferente, mientras todavía continúa su carrera dentro de la cancha.

Qué se sabe de la compra del Eldense

El FC Eldense había pasado anteriormente a manos de un grupo inversor internacional de ascendencia colombiana liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, quien había adquirido la institución a Pascual Pérez en octubre de 2025. En los últimos meses, además, había trascendido el interés del empresario argentino Ricardo Pini, a quien se vinculó con una posible oferta cercana a los 12 millones de euros.

La aparición de Messi modificó ese escenario y llevó la operación a otro nivel de expectativa. La eventual adquisición del 100% del paquete accionario convertiría al argentino en el propietario absoluto de la entidad, sin necesidad de compartir la inversión con otros grupos.

El Eldense llega al posible desembarco de Messi en crisis

La llegada de Messi, si finalmente se concreta, se produciría en un momento deportivo delicado para el FC Eldense. El equipo despidió recientemente a Claudio Barragán, quien se convirtió en el primer entrenador de Segunda División en dejar su cargo durante la actual temporada. Los números explican parte de la preocupación: el equipo consiguió apenas dos puntos en sus primeras cuatro fechas de Liga y todavía no había definido a su reemplazante al momento de la información.

Por eso, el eventual cambio de dueño podría producirse mientras el club atraviesa una etapa de reconstrucción tanto en lo deportivo como en lo institucional. La llegada de una figura de la dimensión internacional de Messi podría representar un impulso económico y mediático, aunque el equipo deberá resolver primero sus problemas dentro del campo de juego.

El estadio del FC Eldense podría quedar chico

Otro de los aspectos que podría cambiar con la llegada de Messi es el impacto sobre el estadio del club. El Nuevo Pepico Amat, escenario habitual del FC Eldense, fue sometido a distintas reformas durante los últimos años y actualmente cuenta con capacidad para unos 5.800 espectadores. La cifra resulta importante si se tiene en cuenta el salto de exposición que podría experimentar la institución con Messi como propietario.

El nombre del argentino podría atraer nuevos aficionados, generar mayor interés de medios internacionales y aumentar la atención de empresas y patrocinadores. Incluso la demanda de entradas podría crecer de manera significativa si el proyecto consigue consolidarse. Para una ciudad de poco más de 55.000 habitantes, el efecto sería especialmente relevante.