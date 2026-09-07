Lionel Messi felicitó a una joya de River: "Eh, 7, hiciste un partidazo"

Lionel Messi felicitó a una joya de las divisiones inferiores de River Plate, que actualmente tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares en el club de Núñez. El joven delantero Joaquín Amor, de apenas 16 años, deslumbró al ídolo de la Selección Argentina y tiene una historia de vida muy particular.

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El atacante nacido el 23 de octubre de 2009 en Pilar, Provincia de Buenos Aires, ya debutó en la Reserva con la banda roja en el pecho y todo indica que a partir de enero de 2027 pasará a ser parte estable del plantel profesional de la Primera. Hoy es el máximo goleador de la Sexta categoría, con 10 tantos en lo que va de 2026 y 50 gritos oficiales en total entre Novena, Octava, Séptima y Sexta. Llegó a esta convocatoria a Reserva tras disputar un torneo Sub-17 en China.

Joaquín Amor, la perla de River a la que felicitó Messi

Como ya se conoce públicamente, el "Millo" participa de la Messi Cup, un mini torneo de juveniles que se inauguró en diciembre de 2025 en Estados Unidos y es organizado por gente vinculada al propio "Leo", desde que está en Inter Miami. Además de la consagración del cuadro argentino allí, el delantero bonaerense se llevó un recuerdo imborrable cuando recién empieza su carrera en el fútbol. En ese torneo convirtió dos goles, uno de ellos ante Barcelona, y tras un partido con Chelsea se sacó su camiseta y se la regaló al astro argentino, con quien cruzó algunas palabras.

“Fue el momento más emocionante. Ellos estaban jugando contra Chelsea y ese partido era importante porque había que ganar para poder seguir con posibilidades. Y en un momento dado, el técnico decide hacer cambios. Entonces, salen Felipe López y Joaquín Amor, que él jugaba en ese torneo con la número siete. Cuando se producen los cambios, ellos pasan por detrás del arco de la cancha que estaban jugando y pasan a metros de donde estaba sentado Lionel”, recordó Adrián Amor, padre de Joaquín, en el diálogo con Infobae sobre ese momento.

Joaquín Amor, la joya de River felicitada por Messi.

El papá del joven futbolista contó una anécdota impactante de su hijo, vinculada nada menos que con Messi: “Los chicos pasan por el gazebo, lo saludan y cuando pasa Joaco se levanta y le dice: ‘Eh, siete, un partidazo jugaste. Muy bien’. Y a Joaquín se le pasó por la cabeza regalarle su camiseta. Y ahí se produce la foto y el encuentro y la charla, que quedará grabado en su mente, calculo que para toda su vida”.

Amor llegó a las inferiores de River cuando fue detectado por captadores del club durante un partido en el que jugaba de 9 y marcó dos goles. Surgido de De10 Football Club, un equipo de Pilar, le ofrecieron una prueba y quedó. El 27 de enero de 2026 firmó su primer contrato profesional junto a otros dos juveniles, Lautaro Pereyra (quien ya debutó en la Primera) e Ignacio Zaballa, con vínculo vigente hasta diciembre de 2028. Por si fuese poco, la cláusula de rescisión es de 100 millones de dólares por estas horas.

“Estaban los veedores de River, arman un partido y empiezan a ver a los chicos en acción. Joaco juega un muy buen partido, hace dos goles, uno de ellos lo hace de zurda y lo risueño de esto fue que el muchacho que lo estaba mirando dice: ‘Che, qué lindo gol hizo el zurdito’. Y el técnico de Joaco, de D10, le dice: ‘¿Quién? ¿Joaco? No, Joaco es derecho’. Entonces, ahí vino la sorpresa porque dijo: ‘Eh, pero la pucha, si hizo ese gol pegándole así de zurda siendo derecho, qué bien, más destacado aún’“, detalló el padre del atacante.

“Una vez estábamos mirando, me acuerdo, uno de los partidos del Mundial 2014. Él tenía cinco años. Yo le había comprado una camisetita; suelo hacerlo en cada Mundial a cada uno, a las tres chicas (Maira, Abril y Mercedes) y a Joaco. Y aparece él con la pelota y dijo: ‘Papá, yo quiero ser jugador de fútbol’. Bueno, todo lo demás fue una risa”, añadió el papá del delantero. Y sentenció que “su sueño en el fútbol es debutar en la Primera de River, jugar en el Monumental y salir campeón. También, como todo jugador, jugar en la Selección Argentina”.