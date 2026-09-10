El panel del programa de Mariano Closs en ESPN aboradó el picante cruce verbal que mantuvieron Rodrigo De Paul y el delantero Robert Lewandowski en pleno partido de la MLS.

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Los panelistas hicieron foco en la actitud del mediocampista de la Selección Argentina al involucrarse directamente en el reclamo y en increpar al delantero polaco. En medio de ese contexto, se evidenció el momento exacto en el que el futbolista argentino se plantó para cuestionar su trayectoria reciente con una provocación directa.

Según se observó y describió en la mesa de análisis, De Paul encaró al delantero y le espetó: "Dos Copas de América y una Copa del Mundo", para luego rematar con un "¿Y vos?". La frase generó una inmediata reacción entre los integrantes del programa televisivo.

Al evaluar la conducta del mediocampista, el conductor Mariano Closs tomó la palabra para poner en perspectiva el peso real de las conquistas mencionadas. Sin rodeos, el relator frenó la postura del jugador argentino al señalar: "Convengamos que era parte del equipo, no la ganó De Paul".

Closs estableció una comparación directa entre el recorrido profesional de ambos protagonistas a nivel de clubes y selecciones. El periodista remarcó que "la carrera de Lewandowski es un poquito más importante que la de De Paul", cuestionando el intento de minimizar los pergaminos del delantero polaco en una discusión deportiva.

El antecedente con Lionel Messi y el debate sobre las actitudes en la cancha

La discusión sumó los aportes de los panelistas Esteban Edul, Mariano Juan y Leonardo Gabes, quienes contrastaron la actitud vista en el campo de juego con los gestos de respeto previos. En el piso destacaron que antes de dar inicio al encuentro se había visto una imagen muy distinta, con un saludo cordial y afectuoso entre Lewandowski y Lionel Messi, al igual que con el delantero uruguayo Luis Suárez, tratándose de figuras reconocidas del fútbol internacional.

Durante el análisis, también trajeron al recuerdo el antecedente del cruce entre ambos seleccionados en el Mundial 2022, cuando Argentina se midió ante Polonia. En aquella oportunidad, se había registrado un recordado duelo individual en el que el capitán argentino esperó deliberadamente a Lewandowski en la mitad de la cancha para gambetearlo, marcando las diferencias de liderazgo y jerarquía.

Por último, los periodistas coincidieron en calificar de "impostado" el gesto de increpar rivales de esa forma y subrayaron que "chapear con lo que vos ganaste en un deporte colectivo" resulta injustificado, remarcando que el único líder natural del equipo nacional es Messi.