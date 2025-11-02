Qarabag vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El duelo entre Qarabag y Chelsea correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Azersun Arena desde las 14:45 (hora Argentina), el miércoles 5 de noviembre.

Así llegan Qarabag y Chelsea

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea venció en casa a Ajax por 5 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Chelsea.





Fechas y rivales de Qarabag en los próximos partidos de la Champions

Fecha 5: vs Napoli: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Ajax: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Eintracht Frankfurt: 21 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Liverpool: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Champions

Fecha 5: vs Barcelona: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pafos: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Napoli: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Qarabag y Chelsea, según país