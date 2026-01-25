PSV vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Bayern Múnich visita a PSV en el estadio Philips Stadion, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions.

Así llegan PSV y Bayern Múnich

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV fue derrotado en el St. James Park frente a Newcastle United por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 10 goles y tiene 13 a favor.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich viene de vencer a U. Saint-Gilloise en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 12 goles y 5 le han convertido.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 2.

Horario PSV y Bayern Múnich, según país