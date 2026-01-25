PSG vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

PSG recibirá a Newcastle United, en el marco de la fecha 8 de la Champions, el próximo miércoles 28 de enero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Newcastle United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Sporting Lisboa. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 14 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United viene de derrotar a PSV con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 11 goles y le han convertido 4 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y el partido finalizó con un empate a 1.

Horario PSG y Newcastle United, según país