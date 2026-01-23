La FIFA podría introducir cambios en el Mundial 2026.

La FIFA espera que la Copa del Mundo organizada entre Estados Unidos, Canadá y México sea recordada por todas las innovaciones introducidas, entre las que se destaca el uso de la IA y la ampliación a 48 selecciones participantes con el nuevo formato. Ahora bien, no conformes con eso, se presentaron varias propuestas para llevar adelante modificaciones en el reglamento con el fin de agilizar el juego y, así, mejorar el espectáculo.

Hace unas semanas se hizo viral la intención de cambiar la regla del offside con la propuesta de Arsène Wenger, que establece que el fuera de juego solamente se daría cuando ninguna parte habilitada para el juego se encuentre en la misma línea que el último defensor. Esta iniciativa propone un juego más ofensivo, ya que el estar adelantado parcialmente no hará que el atacante caiga en el offside.

Justamente este es uno de los temas centrales que se tratarán el próximo 28 de febrero en la nueva edición de la Annual Business Meeting (ABM) de la International Football Association Board (IFAB). El evento, que será realizado en Londres, cubrirá también otras propuestas, entre las que se destaca el planteo de establecer un tope de diez segundos para ejecutar acciones específicas como laterales, saques de arco o sustituciones.

De hecho, actualmente el fútbol tiene una regla similar con el caso del tiempo que pueden tomarse los arqueros para reanudar el juego después de una jugada, con la posibilidad de aplicar un córner como sanción si se superan los ocho segundos de retención del balón. Según los medios deportivos especializados, también se aplicarían los diez segundos para aquellos jugadores que salen del campo, con la chance de recibir una amonestación en caso de demora.

En relación con esto, existe otra propuesta con respecto a los jugadores que reciben atención médica, siendo forzados a salir del campo de juego sin posibilidad de volver de manera inmediata. La idea es que el juego continúe mientras se atiende al futbolista, que debería permanecer un tiempo predeterminado fuera de la cancha antes de que se le permita el reingreso.

Cabe mencionar que todos estos cambios todavía no tienen una fecha de aplicación en caso de ser aprobados, aunque se apunta a la Premier League de Canadá que inicia en abril para verlos en acción. Por otro lado, la agenda de la IFAB también marca la discusión sobre modificaciones en el VAR, como la revisión de tarjetas rojas por doble amarilla, algo que por ahora no está contemplado en el reglamento.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

Los grupos del Mundial 2026