Liverpool vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

Por la fecha 8 de la Champions, Qarabag y Liverpool se enfrentan el miércoles 28 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Qarabag

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Liverpool viene de ganar en su encuentro anterior a Olympique de Marsella con un marcador de 3-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag venció 3-2 a Eintracht Frankfurt en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 8 goles en el arco rival y 13 en su portería.

Horario Liverpool y Qarabag, según país