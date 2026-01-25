Manchester City vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El juego entre Manchester City y Galatasaray se disputará el próximo miércoles 28 de enero por la fecha 8 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Galatasaray

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City busca levantarse de su derrota ante FK Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

El anterior partido disputado entre Galatasaray finalizó en empate por 1-1 ante Atlético de Madrid. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 7 goles y le han marcado 4.

Horario Manchester City y Galatasaray, según país