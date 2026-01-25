Mónaco vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions se jugará el próximo miércoles 28 de enero a las 17:00 (hora Argentina).
Así llegan Mónaco y Juventus
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions
Mónaco no quiere lamentar otra caída: 1 a 6 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions
Juventus llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Benfica. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.
En el historial del torneo, los últimos 4 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de mayo, en Semifinal del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Juventus resultó vencedor por 2 a 1.
Horario Mónaco y Juventus, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas