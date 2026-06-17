Portugal empata 1-1 con República Democrática del Congo en su primer partido del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal contra la República Democrática del Congo

Portugal y su figura estrella, Cristiano Ronaldo, se ‌quedaron con ‌una sensación de frustración tras empatar a 1-1 con su rival del Grupo K, la República Democrática del Congo, en su partido del ​Mundial disputado ⁠el miércoles en una ‌Houston empapada.

Portugal se adelantó ⁠a los seis ⁠minutos, cuando Pedro Neto centró para que João Neves rematara ⁠de cabeza desde 15 ​metros, lo que supuso ‌un comienzo perfecto ‌para uno de los favoritos ⁠antes del torneo, aunque ese sería su único disparo a puerta en ​todo ‌el partido.

La República Democrática del Congo, que participa en su primer Mundial desde 1974, fue entrando en ⁠el partido y logró el empate en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Yoane Wissa, desmarcado tras un córner, remató de cabeza al ‌segundo palo.

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Cedric Bakambu estrelló un balón en el poste para los congoleños en la segunda parte, mientras que Ronaldo falló ‌dos veces desde corta distancia en su sexta participación en ‌un Mundial, ⁠un récord que comparte con el argentino ​Lionel Messi.

Con información de Reuters