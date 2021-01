El panelista dejó a todos sin palabras.

Más allá de no haber ganado títulos a lo largo de 2020 y de quedar fuera de la Copa Libertadores, River Plate ha demostrado con creces ser uno de los equipos más imponentes de Sudamérica. En cuanto a esto, el exfutbolista Sebastián Domínguez se animó a realizar una analogía sexual con la cual explicó las razones por las que los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen estando en la cresta de la ola. "Hay algo que es hasta sexual, a ver si me dan la derecha o no", comenzó diciendo, al aire de ESPN.

Ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes lo dejaron explayarse, Sebastián Domínguez explicó: "River juega bien, ataca, lo que vos quieras. Pero River somete, somete al rival. Cuando no lo somete, decimos que juega mal. A veces juega de igual manera pero no domina tanto. Inclusive cuando lo equiparan, decimos '¿qué pasa?'".

"Hay algo excitante en decir 'la tengo grande'. El tamaño no importa, y hablamos de lo que vos quieras, me estoy metiendo en un terreno...", manifestó el ex defensor de Vélez Sarsfield. Lejos de interrumpirlo, sus compañeros dejaron que el protagonista "salga solo" de esta situación en la que intentó argumentar las razones del éxito "millonario" a lo largo de los últimos años.

Causando la risa de todos los presentes en el estudio de ESPN, Domínguez sentenció: "Primero, soy estándar, no estoy hablando de mí. El hincha de River se siente empoderado en los partidos, esto no es Boca. No todos los equipos del fútbol argentino tienen la misma sensación de decir 'lo paso por arriba y le camino por la espalda'".

La confesión de Seba Domínguez sobre Ruggeri

Todos los mediodías, de lunes a viernes y por la pantalla de ESPN, Sebastián el Pollo Vignolo conduce un programa en el que varios periodistas y ex jugadores discuten sobre la actualidad del fútbol argentino. Entre ellos resaltan Seba Domínguez y Oscar Ruggeri, ambos con pasado en la Selección Argentina. ¿Cómo es el Cabezón en la intimidad del programa? El ex-Newell's lo reveló y sorprendió a muchos televidentes.

En una entrevista que le concedió a Infobae, Sebastián Domínguez fue consultado por el rol que cumple Ruggeri dentro de F90, ciclo en el que también se destacan Daniel Arcucci, el Cholo Sottile, Federico Bulos, el Chavo Fucks y el Cai Aimar: "Quien lo conoce íntimamente al Cabezón sabe que, antes que cualquier virtud que puedas nombrar sobre él, es inteligente. Es un tipo bicho".