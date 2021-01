Cada mediodía, en F90, Sebastián el Pollo Vignolo conduce un programa por ESPN en el que no sólo se analizan a los equipos del fútbol argentino sino también que se cuentan anécdotas verdaderamente sorprendentes. Este mediodía, el ex futbolista Sebastián Domínguez reveló cómo fue el día en que Carlos Tévez, ídolo de Boca, le prestó dinero en un momento en el que la estaba pasando mal económicamente.

Ante la atenta mirada de sus compañeros Vignolo, Daniel Arcucci, Oscar Ruggeri, el Cholo Sottile, el Cai Aimar y Federico Bulos, Seba Domínguez detalló cómo fue que Tévez le dio dinero: "Yo siempre la cuento... En 2004, me fui de Newell's a Corinthians por 4 palos. No cobré, no agarré nada porque todo se quedaba con el presidente de esa época... Me fui a Corinthians, en Newell's venía de ser campeón y capitán. La última semana, Carlitos (Tévez) me prestó 50 dólares porque yo no podía pagar el hotel".

Asimismo, el ex defensor de Vélez, Newell's y Estudiantes comentó que en el equipo brasileño no estaba cobrando y que tenía algunas deudas: "Tenía un 206, que lo había chocado. Lo tenía en taller, no lo podía sacar, alquilaba el departamento, que era donde dejaba los muebles. Y la última semana, Carlitos me prestó 50 dólares. Nunca se los devolví porque Carlitos cobraba fortuna, ja".

"Estábamos en el hotel Hilton. Nos mandó al club y nos dijo: 'Hasta tal día, corre por cuenta de Corinthians. Como Corinthians no pagaba el 15%, no me liberaban el transfer. Yo no cobraba. Estuve un mes con contrato, pero sin sueldo. Carlitos me prestó la plata para pagar la última noche", añadió Seba Domínguez, que hasta el día de hoy valora el gran gesto que Tévez tuvo hacia él.

El mal momento que vive Tevez por la salud de su padre:

Tras la victoria y el título de Boca en la Copa Diego Armando Maradona ante Banfield, Carlos Tévez sostuvo que su padre no tiene posibilidades en la grave situación que lo queja. "Tengo que hacer de padre, explicarle a mis hijas lo de su abuelo. Es una situación muy difícil para todos nosotros", indicó.

En noviembre pasado, el padre de Tévez había tenido una dificultosa situación de salud y estaba internado con respirador. En aquel momento, el delantero del Xeneize indicó: "Es muy duro, es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien, en el entretiempo a veces uno se larga a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar... Son momentos que uno no puede explicar...".