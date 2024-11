Rock, emoción y cercanía: Lenny Kravitz deslumbró en su regreso a Buenos Aires

Lenny Kravitz en el Movistar Arena. (PH: Gentileza DF Entertainment)

Cinco años después de su última visita a la Argentina, Lenny Kravitz volvió a Buenos Aires para ofrecer el primero de dos shows consecutivos en el Movistar Arena, en el marco de su gira mundial Blue electric light tour. Con euforia, rock y mucho glamour conquistó al publico argentino y lo dejó extasiado de sus clásicos inolvidables.

El ícono del rock y el soul arrancó la velada con Are You Gonna Go My Way, uno de sus hits más potentes, que hizo vibrar al público desde el primer acorde. A lo largo de dos horas de concierto, Kravitz realizó un viaje musical que abarcó sus mayores éxitos, desde Fly Away hasta American Woman, pasando por joyas como It Ain’t Over ‘Til It’s Over y Again. La lista de temas también incluyó canciones de su más reciente álbum, Raise Vibration, que fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes.

El músico demostró una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más relevantes de la industria. Con su voz intacta, una banda de virtuosos músicos y su imponente presencia escénica, Kravitz logró un balance perfecto entre momentos de energía explosiva y pasajes más íntimos.

Sin embargo, lo que hizo de la noche algo verdaderamente especial fue su conexión con el público: en más de una ocasión, el artista se tomó el tiempo para hablar con los presentes, agradecerles por su amor y energía, y acercarse a ellos para tomarles las manos. En un gesto que desató la euforia general, Kravitz bajó del escenario, caminó por el campo entre los fanáticos, saludó y rompió por completo la barrera entre artista y audiencia.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando subió a un niño al escenario, quien lucía una camiseta con el nombre del músico. Tras una breve charla y un abrazo, Kravitz le regaló una púa personalizada como recuerdo, provocando una ovación ensordecedora. Este instante sintetizó el espíritu del show: cercano, auténtico y lleno de humanidad.

Con un Movistar Arena iluminado por las luces de los celulares durante el cierre con Let Love Rule, Kravitz dejó claro que su música sigue siendo una fuerza transformadora. El público, emocionado y con la esperanza de revivir pronto otra noche como esta, ya aguarda ansioso su segundo y último show en Buenos Aires.

Todo lo que tenés que saber de la nueva gira de Lenny Kravitz

Es importante recordar que este artista ya visitó la Argentina en varias oportunidades. Lo hizo en el 2005, 2011 y 2019 en el marco del Festival Lollapalooza. En este contexto, en una nueva visita, los seguidores de este cantante van a poder adquirir las entradas para su show que van a estar disponibles a través del website movistararena.com.ar.

El 2024 ha sido un periodo histórico para Lenny a pesar de las últimas incidencias o críticas que se han realizado en los últimos meses. Billboard creó un irónico apodo sobre un álbum que de cierto modo debutó con un poco de éxito. NPR, por su lado, remarcó que su nueva producción musical es un caleidoscopio de rock vertiginoso, funk psicodélico, soul y más.

Además estas no han sido las únicas novedades al respecto, este año fue galardonado como una de las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, también consiguió el Music Icon Award y el Fashion Icon Award. Su trabajo no solo es uno de los más valorados, sino también ha generado una interesante influencia en el mundo de la moda. Su nueva gira arrancó el 23 de junio en suelo europeo para posteriormente continuar su recorrido en Estados Unidos.