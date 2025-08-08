Putin llama a Xi, Modi y otros líderes extranjeros antes de la reunión prevista con Trump

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de fotografía familiar antes de la sesión plenaria de la Cumbre BRICS en Kazán, Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló el viernes con los líderes de China, India y tres Estados exsoviéticos para informarles de sus contactos con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania.

Putin se reunió el miércoles en Moscú con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tras lo cual el Kremlin dijo que podría haber una cumbre entre Putin y Trump la semana que viene. No se ha anunciado lugar, fecha ni agenda.

Trump, que presiona para que se ponga fin a la guerra de tres años y medio, había fijado un plazo que expira el viernes para que Rusia acepte la paz o se enfrente a nuevas sanciones, que alcanzarían también a los países que compran exportaciones rusas. China e India son los mayores compradores de petróleo ruso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente chino, Xi Jinping, dijo a Putin en una llamada telefónica que China se alegra de que Rusia y Estados Unidos tengan contactos y mejoren sus lazos para avanzar hacia una resolución política de la crisis ucraniana, informó la cadena estatal china CCTV.

China es uno de los principales apoyos de Rusia en su enfrentamiento con Occidente, así como su mayor socio comercial. Putin tiene previsto visitar China en septiembre para asistir a los actos conmemorativos del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

El Kremlin dijo que Putin también habló de sus conversaciones con Witkoff con el primer ministro indio, Narendra Modi. Trump anunció esta semana un arancel adicional del 25% a los productos indios para penalizar a Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

"Tuve una conversación muy buena y detallada con mi amigo el presidente Putin. Le di las gracias por compartir los últimos acontecimientos sobre Ucrania", dijo Modi en una publicación en X.

Putin habló además con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y el jeque Mohammad bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

(Reportaje de Reuters en Moscú; Edición de Mark Trevelyan)