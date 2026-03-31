Pochettino confía en que los Spurs se libren del descenso de la Premier League

FOTO DE ARCHIVO: Amistoso internacional - México - Estados Unidos

El exentrenador ​del Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino mostró su confianza en que el club se libre del descenso de la Premier ‌League, al tiempo que aseguró ‌que toda su atención se centra en dirigir a la selección de Estados Unidos en el Mundial.

El argentino de 54 años se está preparando para ponerse al frente de uno de los países coanfitriones del torneo cuando el Mundial dé comienzo el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y ​México.

Su nombre ha vuelto ⁠a sonar para el puesto en el Tottenham, que ‌sigue buscando un nuevo entrenador permanente tras el ⁠despido de Thomas Frank en febrero. ⁠El entrenador interino, Igor Tudor, abandonó el club londinense el domingo.

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Roberto De Zerbi, exentrenador del Brighton & Hove Albion, se encuentra en ⁠conversaciones avanzadas para convertirse en el próximo entrenador de ​los "Spurs", informaron medios británicos.

"Dada mi conexión con el ‌Tottenham, es imposible no sentir ‌nada por el Tottenham, por el club, por la gente ⁠que trabaja allí y por los aficionados. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida", declaró Pochettino a los periodistas antes del partido amistoso del martes contra ​Portugal.

"Ese es ‌mi deseo, y estoy seguro de que se mantendrán en la categoría, con o sin entrenador, gracias a los jugadores. Creo que están los jugadores y luego está un club con aficionados que lo darán todo ⁠para generar la energía necesaria para ganar", agregó.

Pochettino ha disfrutado de tres etapas en la Premier League, comenzando por el Southampton antes de pasar cinco años en el Tottenham, donde lo convirtió en un habitual contendiente por los cuatro primeros puestos y lo llevó a la final de la Liga de Campeones de 2019. Regresó ‌a Inglaterra para una sola temporada con el Chelsea.

Los Spurs corren el riesgo de descender de la máxima categoría del fútbol inglés por primera vez desde 1977, ya que se encuentran a un punto y un puesto por encima de la zona ‌de descenso tras 31 jornadas y sin conocer la victoria en liga desde diciembre.

"En este momento, creo que estamos muy, muy concentrados, totalmente ‌centrados aquí en ⁠el Mundial. Creo que todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección nacional. Creo ​que no tiene sentido hablar del futuro en este momento", añadió Pochettino. "Nunca digas nunca. En el fútbol, todo puede pasar".

Con información de Reuters