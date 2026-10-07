El pedido de Agustín Canapino para ayudar a Franco Colapinto en la Fórmula 1: “No somos cavernícolas”

Antes de volver a consagrarse en el Turismo Carretera el año pasado, Agustín Canapino tuvo un paso por el IndyCar que no terminó de la mejor manera, con una desvinculación definitiva en plena temporada del 2024. Ahora, el lugar de representación internacional es ocupado por Franco Colapinto en la Fórmula 1, motivo por el que el arrecifeño salió a hacer un pedido para frenar con los mensajes de odio hacia los rivales del pilarense.

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Durante su reciente entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, el vigente campeón del TC señaló que tuvo problemas en el interior del IndyCar a causa de los seguidores que amenazaron a Callum Ilott en las redes sociales. “Yo tuve muchos problemas y hoy lo sufrimos con Franco”, comenzó Canapino con respecto a los mensajes que recibió el británico por parte de los fans argentinos.

“Son los menos porque la mayoría de los argentinos somos muy educados. Pero tenés un grupo de personas que hacen desastres en las redes sociales”, agregó. El episodio había tenido lugar en Long Beach 2023, cuando Ilott generó demoras en los pits por una falla de comunicación, lo que causó todo un revuelo de comentarios que hizo necesaria la intervención de Canapino, algo que volvió a suceder al año siguiente con otro ataque al francés Théo Pourchaire.

Lo peor de ambos casos fue que los organizadores de la IndyCar llegaron a considerar seriamente que los ataques habían nacido por parte del piloto, algo que generó un quiebre en la relación. “Ellos no entendían que no fue así”, señaló el pentacampeón del TC, que aprovechó para advertir que la mejor manera de facilitar la continuidad de Colapinto en la F1 es evitar los ataques hacia los demás pilotos a pesar de lo que suceda en pista.

“Todos queremos que Franco siga en la F1 hasta el día que salga campeón. Pero tenemos que ayudarlo desde acá para no fomentar ese odio y ese hate desde las redes. Los argentinos no somos cavernícolas”, cerró. Cabe mencionar que Colapinto viene de estar en el ojo de la tormenta por las amenazas que recibió Pierre Gasly tras no haber intercambiado posiciones con el argentino en el GP de España disputado en Madrid hace unas semanas.

El argentino fue muy criticado por el accionar de los fans.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia