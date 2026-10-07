El lamento de Matías Rossi por la falta de resultados con Toyota en el Turismo Carretera: "Muy lejos"

La cita en el Autódromo Juan María Traverso nuevamente fue un dolor de cabeza para Matías Rossi, que tuvo un complicado arranque en la Copa de Oro del Turismo Carretera con su abandono en San Luis. A pesar de haber logrado la clasificación a la etapa final del campeonato, el oriundo de Del Viso no ha encontrado los resultados deseados en todo el año, un tema sobre el que profundizó tras cruzar la línea de meta este domingo en San Nicolás.

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Y es que el piloto delvisense obtuvo su primera y única victoria con Toyota en San Juan en julio del 2023 por el Desafío de las Estrellas y, desde entonces, no ha vuelto a protagonizar más que algún podio eventual. De ahí que Rossi se haya mostrado con la sensación de que se encuentra al debe con la marca nipona, sobre todo con la diferencia que les sacaron fabricantes que recién se han unido al TC en la presente temporada.

“Apenado por Toyota más que nada, porque apostó mucho al Turismo Carretera y no le podemos dar resultados consistentes. Estamos muy mal, muy lejos de marcas que ingresaron ahora como Mercedes, BMW”, comenzó el “Misil” en declaraciones rescatadas por Campeones. En este sentido, la principal pena viene por el hecho de que no pueden encontrar un rendimiento similar a estas marcas a pesar de llevar más años en la competencia.

“No podemos encontrar un potencial parecido a ellos y eso me apena más que nada por Toyota que apuesta tanto al automovilismo argentino y uno se siente en deuda con eso, pero estamos bastante complicados no es que estamos cerca”, agregó. Lo peor de todo es que el equipo no sabe si el problema viene del auto, de la carrocería o si se trata de algo de base lo que causa la diferencia de segundo y medio que se vio este fin de semana.

De ahí que Rossi considere que no va a haber cambios ni siquiera en Rosario, donde se disputará la próxima fecha a fin de mes, por lo que no quiere aumentar sus bajas expectativas. “Por ahí nos ilusionamos en alguna oportunidad por diferentes pistas o el grip de la goma nueva, eso nos mantiene a veces en un P4, P5, P6, pensando que por ahí si mejoramos un poco tenemos algo, pero después cuando vamos a la hora de la verdad y a la carrera, esa brecha se agranda un montón”, cerró.

Rossi suma un solo podio en la presente temporada.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras San Nicolás