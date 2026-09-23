El Turismo Carretera tendrá en 2026 uno de los regresos más esperados de su calendario. Después de 14 años de ausencia, la categoría volverá al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, ubicado en el sur de la provincia de Córdoba. La competencia está programada para el fin de semana del 13, 14 y 15 de noviembre y será la fecha número 14 del campeonato, además de la cuarta de las cinco carreras correspondientes a la Copa de Oro. Esto significa que el circuito cordobés recibirá al TC en plena definición del título, apenas una fecha antes de la final en La Plata.

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El autódromo de Río Cuarto es uno de los circuitos con mayor tradición de Córdoba. Históricamente se caracterizó por ser un trazado rápido, con sectores que permiten desarrollar velocidades elevadas y fuertes frenadas, condiciones que representan un desafío tanto para los pilotos como para la puesta a punto de los vehículos.

La gran novedad será que el TC no encontrará exactamente el mismo escenario que dejó en su última presentación. Durante los últimos años se realizaron importantes trabajos destinados a recuperar y modernizar el complejo. Las obras permitieron adecuar sus instalaciones a las exigencias técnicas y de seguridad necesarias para volver a recibir categorías nacionales de primer nivel.

Además, para noviembre está previsto el estreno oficial del renovado y extendido circuito, una de las grandes novedades que acompañarán el regreso del Turismo Carretera. La remodelación no solamente apunta al espectáculo deportivo. Un circuito moderno necesita vías de escape adecuadas, defensas, sectores destinados a los equipos, infraestructura para el público y diferentes instalaciones operativas que permitan desarrollar eventos de gran magnitud.

Antes de recibir al TC, el escenario ya comenzó a recuperar protagonismo dentro del automovilismo nacional. En julio fue sede del Turismo Pista, primera competencia nacional realizada después de las principales obras, mientras que en septiembre recibió al Turismo Nacional.

La carrera tendrá además un contexto particular para la ciudad. Río Cuarto celebrará el 11 de noviembre sus 240 años, apenas unos días antes de la llegada de la categoría. La última presentación del Turismo Carretera en este escenario había ocurrido en 2012. Desde entonces, la categoría recorrió numerosos circuitos del país, mientras Río Cuarto permanecía fuera de su calendario. Ahora la espera terminará.

El 15 de noviembre, los Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Dodge Challenger y Torino de nueva generación competirán en un circuito diferente al que conoció el TC hace 14 años. Por eso, la vuelta a Río Cuarto tendrá un doble atractivo: recuperar una plaza histórica del automovilismo argentino y, al mismo tiempo, descubrir cómo responderán los actuales autos del Turismo Carretera en el renovado trazado cordobés, justo cuando la lucha por la Copa de Oro entre en su etapa decisiva.