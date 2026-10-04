Ignacio Faín ganó en el TC en San Nicolás y sueña con darle el título a Torino tras 4 años

El TC se presentó este domingo 4 de octubre con la final en el autódromo de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, para la segunda fecha de la Copa de Oro 2026 (la 12° del año) que definirá al campeón. La victoria en la categoría más popular del automovilismo argentino fue, en esta oportunidad, para Ignacio Faín con el Torino Nueva Generación. El piloto santafesino de 21 años hizo todos los certámenes previos antes de llegar a la elite del deporte motor nacional y quiere cortar con la sequía del "Toro" desde que se consagró José Manuel Urcera en el 2022.

{{{htmlAmp}}}

El Turismo Carretera vivió otra gran jornada en el Interior bonaerense en una jornada calurosa, con una multitud en las tribunas del mencionado escenario. En la definición a 25 vueltas, todo fue muy reñido al comienzo hasta que en el giro 11 abandonó Mariano Werner con el Ford porque se cortó el cardán (del sistema de transmisión), en un golpe de escena para esta final y para el campeonato también.

Fue el turno entonces de Torino en este día, ya que luego de Faín terminó segundo Facundo Chapur. En tanto, el podio lo completó Julián Santero con el BMW. Faltan solamente tres fechas para conocer al nuevo campeón: el domingo 25 de octubre en Rosario (Santa Fe), el 15 de noviembre en el regreso a Río Cuarto (Córdoba) y el 6 de diciembre en La Plata (Provincia de Buenos Aires).

Así terminó el TC en San Nicolás 2026: las 11 primeras posiciones

Ignacio Faín (Torino). Facundo Chapur (Torino). Julián Santero (BMW). Otto Fritzler (Mercedes-Benz). Diego Azar (Mercedes-Benz). Matías Rossi (Toyota). Christian Ledesma (Chevrolet). Jonatan Castellano (Dodge). Juan Pablo Gianini (Ford). Luis José Di Palma (Toyota). Agustín Canapino (Chevrolet).

Ganó Ignacio Faín con el Torino en el TC, en San Nicolás.

Las posiciones de la Copa de Oro del TC 2026

Facundo Chapur: 82.5 puntos. Otto Fritzler: 78. Agustín Canapino: 63. Mariano Werner: 59. Ignacio Faín: 59. Jonatan Castellano: 58,5. Christian Ledesma: 44. Hernán Palazzo: 37. Juan Pablo Gianini: 31. José Manuel Urcera: 30.5.

* Entre los tres de último minuto, Julián Santero tiene 81 puntos, "Josito" Di Palma 69.5 y Marco Dianda 55.5.

El fixture del TC en 2026: las carreras que faltan