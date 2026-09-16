Cuántas carreras tiene el calendario del TC y cuándo se define el campeonato 2026

El calendario 2026 del Turismo Carretera cuenta con 15 fechas, manteniendo uno de los formatos más característicos de la categoría. El campeonato se divide en dos partes: una etapa regular de diez carreras y una Copa de Oro de cinco competencias que determina quién se queda con el título.

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La temporada comenzó el 15 de febrero en El Calafate, Santa Cruz, y posteriormente visitó Viedma, Centenario, Concepción del Uruguay, Termas de Río Hondo, Alta Gracia, Rafaela, Posadas, San Juan y Paraná.

Precisamente, la competencia disputada el 23 de agosto en Paraná marcó el cierre de la etapa regular y permitió conocer a los pilotos clasificados para disputar la Copa de Oro.

La primera carrera del playoff se desarrolló el 13 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, convirtiéndose simultáneamente en la fecha número 11 del campeonato.

A partir de allí quedan otras cuatro competencias decisivas.

La fecha 12 se disputará el 4 de octubre en San Nicolás, mientras que la siguiente tendrá lugar el 25 de octubre en Rosario. Posteriormente, el Turismo Carretera viajará a Río Cuarto para disputar la penúltima competencia el 15 de noviembre.

Finalmente, todas las miradas estarán depositadas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Allí se disputará el 6 de diciembre la fecha número 15, que será la última carrera de la temporada y definirá al campeón 2026 del Turismo Carretera.

La Copa de Oro comenzó con 13 pilotos clasificados. Jonatan Castellano ganó la etapa regular y comenzó el playoff con 15 puntos, mientras que Otto Fritzler, Agustín Canapino, Mariano Werner y Facundo Chapur arrancaron con ocho unidades debido a las victorias obtenidas durante la primera parte del campeonato.

También ingresaron inicialmente José Manuel Urcera, Juan Pablo Gianini, Marcos Landa, Hernán Palazzo, Ignacio Faín, Matías Rossi, Mauricio Lambiris y Christian Ledesma.

Sin embargo, la lista de aspirantes todavía puede ampliarse. En la penúltima fecha de Río Cuarto aparecerán los denominados “3 de último minuto”, mecanismo mediante el cual otros tres pilotos ingresarán a la definición y llevarán a 16 la cantidad de participantes habilitados para pelear por la Copa de Oro.

El formato busca mantener abierta la pelea por el campeonato hasta las últimas competencias y premia tanto la regularidad como las victorias obtenidas durante el año.

Así, el Turismo Carretera tendrá en 2026 un total de 15 carreras: diez correspondientes a la etapa regular y cinco a la Copa de Oro. El recorrido que comenzó en febrero en El Calafate terminará casi diez meses después en La Plata, donde el domingo 6 de diciembre quedará definido quién será el nuevo campeón de una de las categorías más históricas del automovilismo argentino.