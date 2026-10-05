Agustín Canapino se considera fuera de la lucha por el campeonato en el Turismo Carretera: “No soy candidato”

La segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera se disputó este domingo en el Autódromo de San Nicolás, donde Agustín Canapino no tuvo un fin de semana sencillo al quedar posicionado en la quinta fila de la grilla de partida. Sin poder ganar posiciones, el campeón defensor terminó en el décimo lugar en la final, prácticamente viéndose lejos de lograr retener la corona del TC, tal como lo manifestó después de la carrera.

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En diálogo con Carburando, el piloto arrecifeño rescató el haber finalizado todas las vueltas, pero se mostró sin muchas esperanzas de lograr mejores resultados de los que viene teniendo en esta etapa final del campeonato. “Llegamos que es importante. Es lo que hay, venimos de ser el mejor Camaro en San Luis. Acá quedamos muy cerca de Christian Ledesma que no tiene kilos por muy poquito”, comenzó Canapino.

De la mano con esto, el piloto de Axion Energy Racing advirtió que tienen un coche inferior con el Chevrolet Camaro ZL1 en comparación con la competencia, donde destacó el poderío de BMW. “Los autos que tienen los alerones grandes marcan una superioridad que es lo lógico y BMW tiene un reglamento propio con muchas virtudes, además de un gran piloto como Julián Santero lo están aprovechando muy bien”, agregó.

Como consecuencia, el arrecifeño considera que se encuentra dentro del grupo que completa la grilla, pero que no tiene chances de pelearle el título a los de adelante. “Después venimos el resto que estamos medianamente parejos, quizás en las pistas que vienen se pueda pelear un poco más. Hoy no soy candidato, estoy retrasado, salí décimo en las dos útimas carreras. Estoy maximizando lo que puedo hacer”, concluyó Canapino.

En este sentido, vale la pena mencionar que el campeón defensor solamente ganó una final este año en Neuquén por la tercera fecha, a lo que se suma una única segunda aparición en el podio en Rafaela. Por otra parte, Santero marcha segundo en el campeonato, pero de manera virtual, ya que no clasificó a la Copa de Oro de manera directa y espera a ingresar en la última fecha, misma situación que atraviesan Di Palma y Dianda.

El campeón está quinto en la tabla.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras San Nicolás