Boca Juniors enfrenta a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito buscando un lugar en semifinales. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena atraviesa un gran momento en el 2026 donde pelea en tres frentes y quiere avanzar de ronda en el certamen. Por otro lado, los Avellaneda vienen de ganar su segundo partido en el Torneo Clausura saliendo del fondo de la tabla y se ilusionan con eliminar al "Xeneize" para acercarse un paso más al título de la mano de Juan Pablo Vojvoda.

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Desde las 17 horas y con el arbitraje de Andrés Gariano en la casa de Rosario Central, el "Xeneize" y la "Academia" definirán al próximo rival de Banfield que ya espera en la siguiente fase tras eliminar a Deportivo Riestra. Para Racing será la oportunidad para seguir con la buena racha, mientras que para el elenco de La Ribera será la inmejorable chance de seguir pisando fuerte en el año. Qué pasa si, al término de los 90 minutos, gana Boca, triunfa Racing o empatan.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Si Boca gana:

Al término de los 90 minutos avanzará a semifinales para cruzarse con Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra.

Si Boca empata:

Deberán definir por penales al tercer semifinalista del torneo.

Si Boca pierde:

Quedará eliminado de la Copa Argentina.

Boca va por las semifinales de la Copa Argentina vs. Racing

Cuándo juegan Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central desde las 17 horas. El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales; mientras que la otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el jueves 1° de octubre desde las 21.15 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports.

Quién gana entre Boca y Racing en la Copa Argentina, según la IA

Para el cruce de hoy, domingo 27 de septiembre, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Gigante de Arroyito, los modelos de Inteligencia Artificial señalan un desarrollo parejo con Boca Juniors con una leve ventaja probabilística para lograr la clasificación.

​Análisis del cruce segun la IA y Métricas