Problemas con el estadio que Vasco da Gama le ofrece a Boca en Brasil por la Copa Sudamericana

El Xeneize se niega aceptar el pedido y le exige al conjunto de Brasil que respete las normas de la CONMEBOL.

Los partidos se ganan dentro del campo de juego, pero también por fuera del mismo, y en la previa del duelo que Boca Juniors y Vasco da Gama van a protagonizar se está dando una disputa bastante particular. Una que se encuentra vinculada con el escenario donde se desarrollará el segundo partido de la serie, el que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2026.

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"Vasco da Gama le propuso a Boca jugar en su estadio (San Januario) y darle menos de 4.000 entradas. Cuando ellos vengan a Argentina recibirán la misma cantidad. Boca rechazó la propuesta. Quiere sí o sí el mínimo que establece la CONMEBOL", expresó el periodista Ezequiel Sosa en su cuenta de X (ex Twitter).

Lo particular del pedido es que se trata de un escenario que cuenta con una capacidad menor a los 21 mil espectadores. Por ende, el conjunto de Brasil debe mover la localía, pero la misma se podría mantener en caso de que el visitante no exprese problemas para desarrollar el duelo en dicho escenario. Algo que el Xeneize no pretende, debido a que busca respetar lo que el reglamento establece y la intención es jugar en un estadio acorde a las normas.

Una de las alternativas que ofrecieron desde Vasco da Gama fue que se haga uso del Estadio Maracaná, pero desde la alcaldía de Río de Janeiro establecieron que el calendario deportivo de Brasil podría generar que el escenario no llegue en condiciones para el segundo partido de la llave de semifinal de la Copa Sudamericana.

Es por ello que los dos clubes deben ponerse de acuerdo en lo que respecta a la organización del segundo partido o la CONMEBOL intercederá eligiendo un estadio que de seguro termine siendo más beneficioso para el conjunto argentino, que pretende llevar 4.000 o más hinchas a Brasil con el fin de alentar a sus jugadores en el campo de juego.

Por qué Facundo Colidio no puede jugar contra Boca

En el último mercado de pases, River se desprendió de manera formal de la ficha de Colidio y, al confirmarse el duelo de la Copa Sudamericana, se generó una especie de morbo. Sin embargo, ese sentimiento quedará totalmente negado debido a que Vasco da Gama no puede anotar al delantero argentino que está rindiendo de gran manera desde su incorporación.

El motivo es uno que le da dolores de cabeza al conjunto de Brasil, debido a que el Millonario decidió dejar anotado al jugador en la lista de buena fe. Al quedar eliminado, el argentino se encuentra registrado en un equipo y no hay chances de que sea removido para los próximos días. Entonces, por reglamento, no puede formar parte de dos planteles mientras la competencia se encuentre activa.