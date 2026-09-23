Boca Juniors y Racing se preparan para un cruce que puede definirse desde los penales. El próximo domingo, en Rosario, ambos buscarán meterse en las semifinales de la Copa Argentina 2026 y cuentan con dos arqueros que conocen bien ese escenario. Leandro Brey reemplazará a Álvaro Montero en el Xeneize, mientras que el capitán Facundo Cambeses será nuevamente el encargado de defender el arco de la Academia.

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Brey y una historia particular con los penales

Los antecedentes de Brey durante los 90 minutos no son especialmente favorables. En sus 43 partidos con la camiseta de Boca, recibió seis penales y solamente consiguió contener uno, lo que representa una efectividad del 20%.

Su única atajada en ese contexto se produjo en septiembre de 2024, cuando Boca perdió 2-0 ante Belgrano. El arquero de Lomas de Zamora logró detener el remate de Franco Jara, aunque el delantero cordobés tomó el rebote y terminó convirtiendo.

Además, Brey estuvo bajo los tres palos en los dos encuentros más recientes en los que Boca sufrió dos penales en un mismo partido. Primero ocurrió contra San Lorenzo, por la Liga Profesional 2024, y luego frente a Huracán, en los octavos de final del Apertura 2026.

En esas oportunidades, el arquero no pudo evitar los goles de Andrés Vombergar, Iván Leguizamón ni Óscar Romero. El otro penal de ese período fue convertido por Adam Bareiro, actualmente compañero suyo en el Xeneize. Pero existe una diferencia importante cuando el partido llega a una definición.

El antecedente que ilusiona a Boca

Si la pregunta se traslada específicamente a las tandas de penales, el historial de Brey cambia de manera considerable. En la Copa Argentina 2024, el arquero fue protagonista en dos definiciones consecutivas. Frente a Talleres, por los octavos de final, atajó un penal y además convirtió el suyo para ayudar a Boca a conseguir la clasificación.

En los cuartos, contra Gimnasia, tuvo una actuación todavía más impactante: detuvo los cuatro remates que recibió y se convirtió en una de las grandes figuras de aquella clasificación del equipo dirigido por Fernando Gago. Su último antecedente en una tanda también terminó con una atajada decisiva. Fue en Reserva, durante los playoffs del Clausura 2025. Brey bajó para reforzar al equipo de Mariano Herrón y, en la final, le contuvo el penal a Ignacio Zappulla, una intervención que colaboró para que Boca se quedara con el título.

Los números de Brey

En los 90 minutos, el arquero registra:

6 penales le patearon.

1 penal atajado.

5 convertidos.

0 desviados.

20% de efectividad.

En tandas, el registro cambia:

23 penales le patearon.

6 penales atajados.

13 convertidos.

4 desviados.

26,1% de efectividad.

3 victorias y 1 derrota.

Es decir, el antecedente de Brey muestra que puede crecer cuando la presión aumenta y la clasificación se juega directamente desde los doce pasos.

Cambeses, una carta fuerte para Racing

Del otro lado estará Cambeses, quien presenta números especialmente destacados en esta faceta. En Primera División, el arquero de Racing detuvo diez penales y recibió sólo ocho goles. Su estadística con la camiseta de la Academia es todavía más favorable: según los datos del material, atajó seis ejecuciones y solamente recibió un gol.

Si además se contabilizan las tandas, Cambeses recibió 17 remates durante su etapa en Racing y consiguió contener nueve, con una efectividad total del 35,42%. También existe un dato particular en sus definiciones: cuando logró detener al menos dos remates en una tanda, Racing terminó avanzando. Cuando no alcanzó esa cifra, la Academia quedó eliminada.

Durante el Clausura 2025 tuvo dos experiencias diferentes. En los cuartos de final frente a Tigre, Cambeses fue determinante al detener dos penales y darle la clasificación a Racing. En la final contra Estudiantes, en cambio, la Academia perdió la definición, aunque el arquero volvió a intervenir al contener el remate de Edwuin Cetré.

El presente de Cambeses antes del cruce con Boca

A sus antecedentes se suma un dato que puede pesar especialmente en la previa del partido. En el actual Clausura, Cambeses atajó los tres penales que recibió. Marcelo Torres, de Gimnasia, Alex Arce, de Independiente Rivadavia, y Leandro Díaz, de Atlético Tucumán, fueron los tres jugadores que se pararon frente al arquero de Racing y ninguno consiguió convertir.

Sus números generales también muestran una diferencia respecto de Brey en los penales durante los 90 minutos:

20 penales le patearon.

10 penales atajados.

8 convertidos.

2 desviados.

55,6% de efectividad.

En tandas, el registro consignado es:

25 penales le patearon.

7 penales atajados.

18 convertidos.

0 desviados.

28% de efectividad.

2 victorias y 3 derrotas.

Con estas estadísticas, se podría concluir que Cambeses es mejor que Brey en los penales. El de Racing tiene un 28% de efectividad en las tandas y un impactante 55.6% en los 90 minutos, mientras que el de Boca lleva un 26.1% en las tandas y sólo un 20% en el tiempo regular.

Brey vs. Cambeses: dos especialistas para una posible tanda

El duelo entre Boca y Racing tendrá un condimento especial si ninguno consigue imponerse durante los 90 minutos. En ese caso, el protagonismo quedará inevitablemente en manos de los arqueros. Los números generales de Cambeses son especialmente fuertes cuando se analizan los penales recibidos durante los partidos y, además, llega al cruce con el antecedente inmediato de haber detenido las tres ejecuciones que enfrentó en el actual torneo.

Brey, en cambio, tiene un antecedente particularmente fuerte en las tandas de la Copa Argentina. Sus actuaciones ante Talleres y Gimnasia en 2024 demostraron que puede convertirse en una pieza determinante cuando una clasificación se define desde los doce pasos.

Por eso, la comparación depende del escenario: Cambeses llega con mejores registros recientes y generales en penales durante los partidos, mientras que Brey tiene antecedentes muy destacados específicamente en tandas de Copa Argentina.

Si el encuentro del domingo en Rosario llega igualado al final del tiempo reglamentario, los dos tendrán una oportunidad de transformar sus antecedentes en protagonismo y convertirse, una vez más, en los responsables de definir el destino de Boca o Racing.