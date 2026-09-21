Sorpresa en Racing por el futuro de Valentín Carboni: el anuncio oficial

Racing publicó un comunicado oficial con una gran noticia vinculada con Valentín Carboni. El mediocampista ofensivo de 21 años fue campeón de América con la Selección Argentina en el 2024 y llegó al club de Avellaneda cedido por una temporada desde Inter de Milán. Sin embargo, a finales de febrero del 2026, sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y una rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha, que lo dejarán fuera de las canchas hasta noviembre próximo.

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Mientras realiza el proceso de recuperación en la "Academia", que logró extender el préstamo por una campaña más hasta diciembre del 2027, "Valen" no solamente se enfoca en volver a jugar. Ahora, la institución anunció que completará el Secundario en sus instalaciones, al igual que otros integrantes de los planteles profesionales masculino y femenino: Alejandro Tello, Santino Aguirre, Ulises Ortegoza, Melina Moreno, Luciana Pérez, Carolina Sailer y Rocío Vázquez.

Mediante sus canales formales, la "Acadé" publicó un video con el testimonio del protagonista. "No lo pude terminar cuando estuve en Italia. Y por suerte Racing y Futbolistas Agremiados me abrieron las puertas para poder terminarlo. Estoy muy agradecido y contento de poder completar el Secundario", detalló el futbolista que pertenece a Inter de Italia.

Valentín Carboni terminará el Secundario en Racing: el anuncio oficial

En el Día del Estudiante, Valentín Carboni, Ulises Ortegoza, Alejandro Tello, Santino Aguirre, Luciana Pérez, Melina Moreno, Carolina Sailer y Rocío Vázquez tiene un motivo específico de celebración: retomaron la cursada del nivel Secundario, apoyados y estimulados en esa decisión por el Club y la Fundación El Futbolista, que pertenece a Futbolistas Argentinos Agremiados.







"Si está la posibilidad, nunca es tarde. Es indispensable completar los estudios si uno después quiere seguir una carrera universtaria o terciaria. Hay que prepararse para lo que viene porque esta profesión tiene tiempo de vencimiento corto", dice Sailer y el resto del grupo asiente.







"Cuando fui a Italia con mi familia empecé el Secundario y luego me costó seguir. Cuando uno va progresando en su desarrollo como futbolista y eso lo lleva a asumir rutinas más exigentes, termina por ocuparse exclusivamente de eso. No es una excusa, pero entre los entrenamientos, las tareas físicas que uno agrega como complemento, partidos y viajes, el tiempo para cursar el colecio se reduce y así se complica. Esta posibilidad que nos da Racing y Futbolistas Agremiados nos ayuda mucho. Estoy muy agradecido y contento de poder completar el Secundario", detalla Carboni.

El gran gesto de Racing vinculado con Valentín Carboni.

Marisa Ciocci, a cargo del área de Pedagogía, integra un equipo que también se hizo fuerte en el campo, porque el trabajo colectivo derivó en el reingreso a las aulas de este grupo de futbolistas, sin perjuicio de que la modalidad virtual será la que rija. En su testimonio resalta que "desde el Área de Educación de Racing Club, entendemos que acompañar a nuestros deportistas también significa ayudarlos a pensar en su futuro, generando oportunidades que complementen su desarrollo deportivo con su formación educativa, personal y profesional. Con esa mirada, comenzamos a trabajar junto al plantel profesional de fútbol femenino, partiendo de algo fundamental, que es escucharlas.

Nos acercamos para conocer sus inquietudes, sus necesidades y sus proyectos; para saber qué les gustaría estudiar, qué objetivos tienen más allá de su carrera deportiva y de qué manera el Club puede acompañarlas para transformar esos intereses en oportunidades concretas. En ese encuentro presentamos Racing es Academia, una propuesta donde uno de sus ejes busca que cada deportista sepa que su formación también tiene un lugar dentro del Club. Porque apostar al profesionalismo en el fútbol y pensar en el futuro no son caminos diferentes, pueden transitarse juntos. Creemos que cada etapa de la carrera deportiva puede ser también una oportunidad para aprender, capacitarse, completar estudios y comenzar a construir nuevos proyectos. El desafío es que ninguna oportunidad quede en el camino por falta de información, orientación o acompañamiento".







En este 21 de septiembre, justamente, Educación de Racing celebra este "primer paso que nos llena de orgullo: cuatro jugadoras del plantel profesional femenino decidieron retomar y finalizar sus estudios secundarios, Caro Sailer, Luciana Perez, Melina Moreno, Rocío Vázquez. Desde el Área de Educación las acompañamos en el proceso de inscripción y ya se encuentran incorporadas al programa Adultos 2000 para avanzar hacia la terminalidad de sus estudios.

Las felicitamos especialmente por haber tomado esta decisión. Volver a estudiar, proponerse nuevos desafíos y compatibilizarlos con las exigencias del deporte profesional implica compromiso, esfuerzo y una mirada puesta en el futuro.Este es el camino que queremos seguir construyendo desde el Área de Educación: escuchar, orientar, acercar oportunidades y acompañar a nuestros deportistas para que puedan proyectarse dentro y fuera de la cancha. Porque formar parte de Racing también es saber que hay un Club que acompaña sus sueños, sus proyectos y su crecimiento".

¿Cuándo vuelve a jugar Carboni en Racing?

Todo indica que "Bebote" regresará a las canchas en noviembre del 2026, para los últimos compromisos oficiales del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Si los cotejos no tuvieran demasiada importancia y fueran simplemente para cumplir con el calendario, el retorno del mediapunta será recién entonces en enero del 2027.

Los números de Carboni en Racing