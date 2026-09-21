La historia de Simón, el "tapado" de Scaloni: de resistido en River a brillar en México

Lionel Scaloni convocó por segunda vez a la Selección Argentina a Santiago Simón, el lateral o mediocampista por la derecha surgido en River Plate que actualmente brilla en Toluca de México. El futbolista de 24 años fue resistido en el club que lo vio nacer, nunca explotó más allá de un buen momento de la mano de Martín Demichelis, y ahora transita por la mejor etapa de su corta carrera profesional con la camiseta de los "Diablos Rojos".

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Nacido en Tortuguitas (Provincia de Buenos Aires) el 13 de junio del 2002, "Santi" empezó a jugar en la Primera como el típico "8" histórico del fútbol argentino. Sin embargo, con el transcurrir de los encuentros bajó a hacerlo como "4" en Núñez y luego en esa posición en la Liga MX, donde se destaca permanentemente más allá de los problemas físicos en estos días. De hecho, en apenas una temporada ya logró tres títulos con Antonio "Turco" Mohamed como entrenador. Anteriormente, ya había sido citado a la Mayor en noviembre del 2021.

La capacidad de Simón de hacer toda la banda por la derecha, tanto de defensor como de volante, hizo que Scaloni lo citara por segunda vez a la Selección Argentina. Se trata de un jugador versátil, intenso, rápido para hacer todo el recorrido y preciso con los pases y los centros, aunque le falta gol.

A futuro, quien también pasó por la "Albiceleste" Sub 17 y Sub 23 puede ser una alternativa interesante para los campeones del mundo Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Allí competirá con otras opciones en la posición como Juan Foyth, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister y Agustín Giay. En agosto del 2025, Toluca le pagó a River 3.5 millones de dólares por el 50% del pase.

Simón brilla en Toluca y llamó la atención de Scaloni.

La historia de Santiago Simón en el fútbol

“Empecé a jugar al fútbol a los 4 años, en la Cooperativa. A los 10 tuve la oportunidad de comenzar en River, pero lo hice sin dejar de entrenar en la Coope. Hasta que mi categoría se retiró y recién ahí elegí seguir solo en River” le contó el futbolista a Tortuguitas Cooperativa, mostrando un gran sentido de pertenencia al club de su infancia. A River llegó en 2013 y desde entonces realizó toda su trayectoria en las Inferiores, actualmente se encuentra en la Quinta División.

Simón fue consultado respecto a qué sensaciones le generó formar parte de River y el señaló en el medio partidario La Página Millonaria allá por el 2020: “Es un orgullo inmenso, siempre trato de dar lo mejor y disfrutar cada momento, estoy muy contento de poder estar en el club, me está yendo muy bien y ojalá se me pueda dar. Hice un par de entrenamientos con la Primera de River y hay mucha intensidad". "Es lindo esto de tener trato con Marcelo Gallardo y los jugadores, te hace sentir que estás muy cerca de lograrlo”, añadió en ese entonces.

La historia de Simón, el "tapado" de Scaloni y ex River en la Selección Argentina.

En una entrevista concedida al sitio oficial de River, el joven bonaerense contó: “Soy un jugador con mucha velocidad y potencia. Me gusta desbordar y patear mucho al arco. Juego de volante por la derecha y también de puntero por la misma banda. Ahora le agregué más ritmo y me hacen hacer toda la banda. Eso hace que pueda jugar en varias posiciones. En River muchas veces juego de delantero”. Incluso, agregó lo que más le llama la atención de la Primera cuando aún estaba en la entidad de Núñez: “El buen juego que tienen. Desde afuera se ve fácil, pero es muy difícil llegar a tener esa calidad. Y que a pesar de haber ganado todo, siempre van por más”.

Los números de Simón en su carrera