Lionel Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina y puso en duda su continuidad al frente del elenco nacional a pocos días de los amistosos que se jugarán en nuestro país. En una reciente entrevista, el DT sembró la incógnita sobre si seguirá o no al frente de la "Albiceleste" con un enigmático mensaje. Después de haber ganado todo con el combinado nacional y perder la final del Mundial 2026 a manos de España, además de que su contrato expira en diciembre de este año, crece la chance de que no siga.

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Qué va a pasar con Scaloni en la Selección Argentina: qué dijo el DT sobre su futuro

"A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así", esbozó el entrenador acerca de lo que puede pasar con la "Albiceleste" en el futuro. Además, aseguró que "es difícil intentarlo, pero lógicamente lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante", soltó en diálogo con el medio asiático MiGu.

Por otro lado, Scaloni también reveló que después de ganar la Copa América en 2024 tuvo el mismo pensamiento de que lo que venía iba a ser duro porque después de ganar todo generaba cierta duda lo que venía a dos años del Mundial. "Sentía que se podía seguir compitiendo y la verdad se podía", aseveró. Para ello será importante que haya renovación en el seleccionado y lo dejó en claro con sus palabras: "Es muy importante que los chicos puedan sumarse a nuestra idea de juego".

El futuro de la Selección Argentina para los jóvenes jugadores

En la misma línea, el DT dejó muy marcada la frase de que "seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos". A su vez, añadió que tienen la intención de darle la oportunidad a todos para que puedan jugar con la camiseta de la Selección Argentina. "Esta camiseta no es para cualquiera", cerró Scaloni.

Lionel Scaloni sembró la duda sobre su futuro en la Selección Argentina

Los números de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Partidos dirigidos : 110.

: 110. Triunfos : 85.

: 85. Empates : 14.

: 14. Derrotas : 11.

: 11. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Cuándo se juegan los amistosos de la Selección Argentina: rivales, sedes y fechas

El duelo de la "Albiceleste" contra Bolivia tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, será el regreso a las canchas de nuestro país del equipo comandado por Lionel Scaloni después de la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. El sábado 3 de octubre se verán las caras con Burkina Faso en el Estadio Monumental y tres días más tarde -hasta hoy en el mismo recinto- contra Benín.